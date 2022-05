» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 05/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

5 de Mayo de 2022







BOCA: TRIUNFO CLAVE Anoche, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, Boca Juniors venció 1-0 como visitante a Always Ready de Bolivia. El juego, disputado en el estadio Hernando Siles, en La Paz, se definió con un penal convertido por Eduardo Salvio a los 37 minutos del primer tiempo. De esta manera, el Xeneize (que tuvo al campanense Pedro Velurtas entre los relevos) suma ahora 6 puntos y se ubica en la segunda posición de la zona por detrás de Corinthians (7), que ayer igualó 0-0 como visitante ante Deportivo Cali (5). En la próxima fecha, Boca recibirá al conjunto brasileño, sabiendo igualmente que el duelo clave será en la última jornada ante Deportivo Cali, también como local.



COLÓN Y TALLERES Los otros dos conjuntos argentinos que jugaron ayer por Copa Libertadores obtuvieron resultados positivos. Colón de Santa Fe venció 2-1 como local a Cerro Porteño y lo igualó en la cima del Grupo G. Ahora, ambos tienen 7 puntos, dos más que Olimpia (5), que ayer derrotó 1-0 a Peñarol (3). Por su parte, Talleres de Córdoba empató 2-2 como local con Flamengo (que venía con puntaje perfecto) y se mantuvo en la segunda posición del Grupo H con 7 unidades. Así, "La T" quedó muy cerca de clasificar a Octavos de Final, dado que Universidad Católica de Chile (4) igualó con Sporting Cristal (1) en Perú. RIVER, POR LOS OCTAVOS Este jueves, desde las 19.00 horas, River Plate visitará a Fortaleza en Brasil con el objetivo de sellar su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores: en caso de ganar, el Millonario confirmará su boleto a la próxima ronda. En Brasil también se presentará hoy Vélez Sarsfield, que visita a Bragantino desde las 21.00. El Fortín está obligado a sumar para mantenerse con vida en el Grupo C y, en caso de hacerlo, le asegurará la clasificación a Estudiantes de La Plata. LANÚS: BUEN EMPATE Por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, Lanús igualó 1-1 como visitante ante Barcelona de Guayaquil y, de esa manera, se mantuvo como líder: suma 8 puntos, uno más que el conjunto ecuatoriano. Así, el Granate definirá su clasificación como local: recibirá a Wanderers y Metropolitanos en las últimas dos fechas. En cambio, Defensa y Justicia perdió 3-2 en su visita a Goianiense y se quedó sin chances de avanzar a Octavos de Final (el conjunto brasileño y Liga de Quito definirán mano a mano el boleto del Grupo F). Hoy, Unión recibirá a Oriente Petrolero (19.15), mientras Banfield hará lo propio ante Unión La Calera (21.30). OTRA ÉPICA REMONTADA Iban 45 minutos del ST y Real Madrid estaba dos goles abajo en la serie ante Manchester City, que había tenido chances para estirar diferencia. Fue encontes cuando la épica volvió a emerger en el Santiago Bernabeu: dos tantos de Rodrygo casi consecutivos llevaron el juego al alargue y un penal de Karim Benzema terminó por darle la clasificación a la final. Así, el Merengue será el rival de Liverpool en el duelo que se jugará el 28 de mayo en París. FLANDRIA Y NEWELLS Por la primera ronda de la Copa Argentina, Flandria sorprendió ayer a Sarmiento de Junín al vencerlo por 2-0. En cambio, Newells hizo los deberes y superó 3-1 a Ituzaingó. Así, la Lepra rosarina será rival de Aldosivi de Mar del Plata en segunda fase. Por su parte, el Canario espera por el vencedor de Gimnasia (LP) y Liniers.

Viernes 6 de Mayo de 2022:

