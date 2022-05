» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Falleció Isamel Firpo; se fue un pedazo de la Isla







El dueño del "Recreo Blondeau" tenía 83 años, 60 de los cuales estuvo a cargo del icónico y centenario establecimiento isleño de Alem y Carabelas. Alem, y Carabelas es la estratégica esquina acuática que en 1921, Desiderio Blondeau eligió para instalar su almacén de ramos generales con el objeto de abastecer a la creciente y pujante población isleña de principios del siglo pasado. El almacén está en pie y es el corazón del Recreo Blondeau, que desde hace 60 años regenteaba Ismael Firpo, quien falleció ayer a los 83 años. "Yo tenía un hermano que vivía por acá y lo vine a visitar. Y como parte de la jornada, vinimos a pasar el día al recreo. Entonces, se nos acerca el encargado y nos dijo que él ya estaba grande y cansado. Si no nos interesaba comprar el fondo de comercio", relató años atrás a La Auténtica Defensa y agregó: "Cuando me hice cargo del Recreo con mis hermanos estaba prácticamente abandonado. En ese momento no había servicio eléctrico, no había caminos, se usaba el río para todo y vimos el potencial. Yo nací en la ciudad, pero me gusta la naturaleza. Jamás pensé que iba a quedarme para toda la vida. Es mi lugar en el mundo". Desde estas páginas, acompañamos en su dolor a sus familiares y allegados.

