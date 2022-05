» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. La Nueva Costanera ya cuenta también con dos canchas de Fútbol Tenis







El renovado espacio público sigue sumando opciones recreativas. El intendente Abella las visitó y compartió un ameno momento en el lugar, donde el último fin de semana se realizó un Torneo Relámpago. En la continuidad del plan de recuperación y transformación de la Nueva Costanera que lleva adelante el Municipio, los vecinos ya pueden disfrutar de dos canchas de Fútbol Tenis que se emplazaron junto a los silos de la vieja arenera. Este flamante mobiliario deportivo fue construido por personal de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana. Cuenta con una base de hormigón, una red fija galvanizada y su correspondiente demarcación para la práctica de esta actividad. El sábado, ambas canchas fueron utilizadas para realizar un Torneo Relámpago de Fútbol Tenis en el marco de la última jornada del programa municipal "Deportecas" que llevó adelante la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, a través de la Dirección de Deportes. El evento se dividió en tres categorías y los ganadores fueron: Bautista Harriague y Pedro Rodella en Sub 14; Rodrigo Rodríguez y Maico Campoamor en Sub 18; y Damián y Matías en Mayores. Este martes, en tanto, el intendente Sebastián Abella se acercó al lugar para comprobar el final de la obra. "La transformación de la Nueva Costanera no se detiene y seguimos sumando opciones recreativas y mobiliario urbano para el disfrute de los vecinos, logrando construir un lugar de esparcimiento dotado de moderna infraestructura", remarcó. El jefe comunal estuvo acompañado por el director de Deportes, Matías Lugo. Y junto a jóvenes que se encontraban en el lugar probó las canchas de Fútbol Tenis y compartió un ameno momento. "Este nuevo mobiliario deportivo se suma a los patios de juegos, las postas aeróbicas, las mesas de ping pong, las reposeras, los bancos y las mesas que ya se encuentran dentro del espacio público", enumeró. Además, Abella también resaltó los trabajos de parquizado y de iluminación LED que se concretaron en la Nueva Costanera "para que todos los vecinos puedan disfrutar de un espacio público de calidad y con múltiples oportunidades".

EL SÁBADO SE REALIZÓ UN TORNEO RELÁMPAGO EN EL MARCO DE LA ÚLTIMA JORNADA DEL PROGRAMA DEPORTECAS





EL INTENDENTE Y EL DIRECTOR DE DEPORTES VISITARON LAS CANCHAS Y COMPARTIERON UN MOMENTO JUNTO A JÓVENES QUE ESTABAN EN EL LUGAR





LAS CANCHAS, UBICADAS JUNTO A LOS SILOS DE LA VIEJA ARENERA, TIENEN UNA BASE DE HORMIGÓN Y UNA RED FIJA GALVANIZADA



