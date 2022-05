» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo recibe a Atlas con la necesidad de cortar su mala racha







El Portuario, que acumula siete fechas sin triunfos y cuatro sin convertir goles, se enfrenta con el Marrón desde las 15.30 horas. El árbitro será Damián Rubino. Por la 13ª fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Atlas en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, bajo el arbitraje de Damián Rubino. Para el Portuario será la oportunidad de ponerle fin a las dos rachas negativas en las que se encuentra inmerso: no ha podido ganar en sus últimas siete presentaciones (dos empates y cinco derrotas) y lleva cuatro juegos sin poder convertir goles. Está claro: para volver a la victoria, el Auriazul necesita volver al gol. Pero, sobre todo, encontrar solidez defensiva (aspecto en el que se destacó contra Midland, por ejemplo) y no ofrecer ventajas al momento de defenderse (situación que sufrió en los primeros minutos de la derrota del pasado lunes ante Excursionistas, cuando cometió muchas infracciones y marcó mal en las pelotas paradas). En cuanto a la formación, para conformar el bloque defensivo, el entrenador Franco Toloza no podrá contar con el arquero Javier Balbuena ni con el marcador central Maximiliano Lara (ambos están suspendidos). En cambio, sí tiene nuevamente a disposición a Kevin Redondo, quien ya cumplió su sanción. Así, todo indica que Tabaré Benítez seguirá en el arco; que Mario Godoy y Gonzalo Pulido conformará la zaga central; y que Redondo se parará por delante de ellos, retomando su lugar como volante central y capitán del equipo. En ofensiva, el DT podría volver a ubicar desde el arranque a Gastón Cueto, goleador del Portuario en este torneo con tres conquistas. Y esto no implicaría que Alexander Meza deje la formación inicial. Por su parte, Atlas llegará a Campana en levantada. Después de su peor momento en el campeonato (tres derrotas consecutivas), el conjunto de General Rodríguez hilvanó triunfos consecutivos ante Victoriano Arenas y Luján y en su última presentación igualó 0-0 con Laferrere. Así, el Marrón llegó a los 15 puntos y se ubica en la 10ª posición. Puerto Nuevo, en tanto, sigue con 6 unidades y se mantiene en el 18º y anteúltimo puesto (El Porvenir está último con 3). La 13ª fecha se jugará íntegramente este viernes, dado que el próximo martes se disputará la 14ª. Así, además de Puerto Nuevo vs Atlas, hoy también se enfrentarán: El Porvenir vs Sportivo Italiano, San Martín (B) vs Central Córdoba (R), Lamadrid vs Midland, Berazategui vs Liniers, Argentino (M) vs Excursionistas, Luján vs Victoriano Arenas, Real Pilar vs Deportivo Español y Laferrere vs Claypole. Queda libre Leanadro N. Alem, que comparte junto a Midland el primer lugar de la tabla (ambos suman 22 unidades).

KEVIN REDONDO VUELVE A ESTAR A DISPOSICIÓN TRAS HABER LLEGADO A CINCO AMARILLAS FRENTE A LINIERS Y PERDERSE EL PARTIDO CON EXCURSIONISTAS.



EL HISTORIAL: JUEGAN POR PRIMERA VEZ EN LA PRIMERA C Por Gustavo Belsue ENCUENTRO Nº 73. Con un largo historial de enfrentamientos en la Primera D, Puerto Nuevo y Atlas se enfrentarán hoy por primera vez en la Primera C del Torneo de Ascenso de AFA. En los 72 partidos anteriores, Puerto Nuevo logró 36 victorias, Atlas ganó 24 partidos y empataron en 12 ocasiones. El Auriazul marcó 145 goles, mientras el Marrón convirtió 110. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 34 partidos, Puerto Nuevo ganó 18 (76 goles) y Atlas se impuso 8 (44 goles). Empataron 8 veces COMO LOCAL ATLAS. En 38 encuentros, Puerto Nuevo venció en 18 (69 goles) y Atlas logró 16 triunfos (66 goles). Empataron 4 veces EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 23 de noviembre de 2019, por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 2019/20, Puerto Nuevo se impuso 2-1 como visitante con un doblete de Enzo Moreno. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El sábado 1º de septiembre de 2018, por la 1ª fecha Campeonato de la Primera D 2018/19, empataron 1-1 con goles de Santiago Correa para el Auriazul y de Julio Gauna para el Marrón. APOSTILLAS. Puerto Nuevo acumula 3 partidos sin triunfos ante Atlas, con 2 empates y una derrota. EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL: El lunes 17 de agosto de 2015, por la 21ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Nicolás Parodi.

P U B L I C I D A D