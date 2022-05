» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Diputados aprobó y giró al Senado la nueva Ley del VIH







El proyecto busca dar una respuesta integral a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Se aprobó 241 votos a favor y 8 en contra. Con amplio respaldo, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que plantea una nueva ley de VHI, luego de varios intentos fallidos a lo largo de nueve años. El proyecto busca dar una respuesta integral a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Durante la sesión especial de este jueves, la norma se aprobó con 241 votos a favor y 8 en contra. Ahora, pasará al Senado la ley que busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC). La presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, agradeció a "las organizaciones sociales que pusieron en agenda esta ley que permite actualizar la Ley 23.798, que fue muy importante allá por 1990, pero que 30 años después es necesario modificar". "Hablar de VIH sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre ha estado en el debate público, y ha costado 36 millones de vidas", destacó la diputada socialista, que detalló que son 140 mil las personas viven en Argentina con esta enfermedad, a la que cada año se suman unas 4.500. A su turno, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, quien presentó el proyecto, recordó los "cuatro intentos de proyectos presentados y los 9 años de trabajo" en el tema. "Se dictaminó en varias oportunidades y no logramos nunca legar al recinto", afirmó. "Este proyecto tiene un abordaje de la cuestión social, en el capítulo que tiene que ver con la jubilación y pensión no contributiva, porque las personas que sufren VIH se siguen muriendo de pobreza y por discriminación -enfatizó-. Por eso necesitamos un Estado presente, que garantice que estos derechos sociales estén cubiertos, porque las personas que sufren VIH tienen un deterioro en el organismo y un envejecimiento precoz por el tratamiento que llevan durante años", agregó Gaillard.



