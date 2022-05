» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Ladrillos fabricados en la Unidad 41 se utilizarán para ampliar una Biblioteca Popular en San Martín







Veinte internos se capacitaron en la construcción de ladrillos de cemento homologados por el INTI. "Con mucho amor y algunas cosas que conseguimos, como el motor de una centrífuga, un par de electrodos y una máquina de soldar pudimos poner en funcionamiento la bloquera que nos donaron. Y como yo tenía experiencia pedí permiso para enseñar", señaló uno de ellos. Fueron más de 1200 los ladrillos fabricados; serán destinados a ampliar una Biblioteca Popular manejada por un liberado. Veinte hombres privados de libertad alojados en la Unidad Penitenciaria 41 de Campana elaboraron más de 1200 ladrillos para ser donados a un "aula para las infancias" de la Biblioteca Popular La Cárcova, que se encuentra en General San Martín, en el marco de un doble objetivo planteado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): el aprendizaje de oficios por parte de las personas privadas de libertad y el servicio solidario a la comunidad. Con la producción se propuso apoyar el trabajo de Waldemar Cubilla, fundador de la Biblioteca La Cárcova, un liberado que cuando estuvo detenido estudió sociología y en la actualidad dirige una biblioteca popular en un barrio de San Martín, con el objetivo de sacar a los jóvenes de la calle y procurar brindar acceso a la educación, trabajando también para tener un parque educativo. Según se informó, la entrega de los bloques de cemento se efectuó este lunes con el apoyo de autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte, del Patronato de Liberados, de la Defensoría en Ejecución Penal de San Isidro. y del Colegio de Abogados de San Isidro, de la ONG Semillas Hoy, de Prácticas Restaurativas y del propio Complejo Penitenciario Campana. EL PROYECTO Hugo es un privado de la libertad alojado en la Unidad 41 que le presentó un proyecto de oficio en armado de bloques de hormigón a Cecilia Moreno, perteneciente al Patronato de Liberados, quien finalmente articuló el proyecto. Posteriormente, surgió la posibilidad del encuentro solidario con el proyecto de construcción del aula de las infancias de Waldemar quien fuera articulado por la defensora de Ejecución Penal, Patricia Colombo. Con el apoyo de las autoridades de la Unidad 41 y del Complejo Penitenciario Campana se avanzó en el proyecto en el que Hugo capacitó e instruyó a sus pares en el armado de los bloques de hormigón. Durante el acto de entrega realizado el lunes, Hugo afirmó: "Con mucho amor y algunas cosas que conseguimos, como el motor de una centrífuga, un par de electrodos y una máquina de soldar pudimos poner en funcionamiento la bloquera que nos donaron. Y como yo tenía experiencia desde la calle pedí permiso para enseñar". "Comenzamos con el curso de bloques de hormigón hasta llegar a tener bloques calificados, aprobados por el INTI, lo que le dio el marco oficial al mismo. Con el apoyo de muchas personas como Cecilia Moyano, Patricia Colombo y muchos más, hoy estamos concretando con esta donación, a través de Waldemar Cubilla, quien estuvo detenido aquí, pero que hoy hace un trabajo increíble con los chicos en la Villa La Cárcova", agregó. Waldemar Cubilla también tomó la palabra: "Hoy estamos organizándonos, no sólo para no delinquir, sino para generar educación y trabajo genuino a través de poder cambiar la historia de nuestras vidas y fundamentalmente, de las de los que vienen detrás nuestro", señaló.

La donación de los ladrillos se efectivizó este lunes, después que viajaran de Campana a San Martín.



