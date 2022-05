» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. El Instituto 15 calienta motores y se pone en marcha

Por Arturo Remedi







Con varias actividades "el 15" vuelve al centro de la escena educativa y cultural Luego del forzado parate de clases presenciales producto de la pandemia de Covid, el tradicional centro de estudios superiores de Campana sale de nuevo a la cancha. Recordemos que la falta de presencialidad, de ninguna manera derivó en la paralización de las actividades académicas del Instituto, ya que las clases se sostuvieron de forma virtual a través de diversas plataformas digitales. Volviendo a la agenda; una de las primeras actividades del ciclo lectivo 2022 fue la que realizaron los alumnos de la carrera de Gestión Cultural días pasados. Consistió en un importante acto de homenaje a los caídos y los veteranos en la guerra de Malvinas, en ocasión del 40 aniversario del conflicto bélico. Con un importante marco de público y la presencia de ex combatientes y sus familiares, las autoridades del Instituto y alumnos recordaron la gesta de las islas del Atlántico Sur argentino. Convenio con la UOM y otras organizaciones Asimismo, el Instituto suscribió el pasado 30 de abril, tres acuerdos con la Fundación Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás perteneciente al gremio de los metalúrgicos, la Asociación Civil Jardín de los Pioneros y la Mutual Metalúrgica Campana. "Estos acuerdos permiten que los alumnos de la Tecnicatura Superior en Turismo y Hotelería de esta casa de altos estudios puedan desarrollar sus prácticas profesionalizantes en la ciudad de Campana. Estas articulaciones se suman a otras existentes que incrementan la oferta de este tipo de prácticas que disponemos para nuestros estudiantes. Agradecemos en esta oportunidad a estas organizaciones por su participación y deseamos seguir brindando más recursos humanos calificados en la industria de la hospitalidad. "consignaron desde el Instituto.

La titular del Instituto 15 Ma. Isabel Fernández junto al Arq. Alberto Roca firma el convenio



Crece la FM del 15 En otro orden, según informaron desde el Instituto "se agranda la grilla de programación de la radio del Instituto, la FM del 15, 96.1 MHz. " Este próximo sábado 7 sale al aire "El 15 en Sintonía "a partir de las 12 hs. El envío es un programa de los alumnos de 3º año de Comunicación Social "que pretende brindar a los oyentes un panorama semanal de noticias, política, deportes, espectáculos etc. en la voz de sus protagonistas." Recordemos que la FM del 15 también se emite por la página web de la radio www.fmdel15.radio12345.com



Ciclo de Charlas sobre Periodismo Contra Hegemonico Por último, un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación Social abordarán a partir del próximo jueves 12 un ciclo de charlas sobre Periodismo Contra Hegemónico. En esa oportunidad y con el foco puesto en responder la pregunta ¿Es posible un periodismo independiente en la zona? se realizará la primera charla del ciclo con la participación de Luciana Oppici y Rubén Carneiro, ambos destacados periodistas de medios digitales y televisivos de Zarate y Campana respectivamente. Los organizadores consignaron que la misma es abierta a la comunidad y se desarrollará en las instalaciones del Instituto (Bv Dellepiane y Av. Varela en Campana) a partir de las 19 hs.

