Efemérides del día de la fecha, 6 de Mayo

NACIMIENTO DE SIGMUND FREUD En 1956 nace en el Imperio Austríaco el médico Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Sus aportes en la psicología, el pensamiento y la cultura forman parte de la sociedad occidental contemporánea. Algunas de sus frases más recordadas: "Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra serlo". "Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla". "Lo mejor es enemigo de lo bueno". "He sido un hombre afortunado en la vida: nada me resultó fácil". "La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas". "Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos". "Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad". "Uno puede defenderse de los ataques; contra el elogio se está indefenso".



FINALIZAN LA TORRE EIFFEL Luego de 2 años, dos meses y 5 días, 250 obreros terminan de levantar en 1889 la Torre Eiffel, en París, Francia. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros, fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. La torre Eiffel se levantó con motivo de la Exposición Universal que debía celebrarse en París ese año como conmemoración del centenario de la Revolución Francesa.



ESTRENO DE "ESPERANDO LA CARROZA" En 1985 se estrena la película "Esperando la Carroza", un clásico del cine argentino de humor y costumbrista. Dirigida por Alejandro Doria, fue protagonizada por Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Brandoni y Betiana Blum, entre otros grandes actores. "Yo hago ravioles, ella hace ravioles", "Tres empanadas" o "Dónde está mi amiga" son algunas de las frases que aún la gente repite en situaciones cotidianas y que tiene su origen en la pieza dirigida por Doria que se convirtió en una de las ficciones que mejor refleja la idiosincrasia argentina.



