» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Música y poesía ésta noche en el Teatro La Rosa







Con entrada a la gorra se presentan Hugo Correa, Analía Punturiero, Nico Correa, Perico Cabrera, y Guillermo Rodoni, a quienes se sumará la agrupación "Cuerda de Tambores". Esta noche, viernes 6 de mayo, a las 20:30, se presenta en el Teatro La Rosa el espectáculo poético musical "Por el Gusto de Juntarnos" una invitación que hacen a todo el público los artistas campanenses Hugo Correa, Analía Punturiero, Nico Correa, Perico Cabrera, y Guillermo Rodoni, a los quienes se sumará la agrupación "Cuerda de Tambores", integrada por Ana Paula Okas, Bruno Soto, Leo Sanguineti y Gastón Correa. La entrada es "a la gorra" y los artistas invitan a todo el público. Tal vez valga citar la invitación que nos hacen llegar y que dice así: "Este viernes 6 de mayo en el teatro La Rosa "Por el gusto de juntarnos" espectáculo a la gorra. El Nico, también Gastón, el Perico y Analía, Guillermo y el Negro Hugo con canciones y poesías. ¡No se me vaya a olvidar! Viernes 6, cita obligada".

“¡No se me vaya a olvidar!", dice la invitación cursada por el talentoso Hugo Correa. (Foto: Emanuel López)



P U B L I C I D A D