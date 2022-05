» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Estudiantes de la Escuela Técnica Nº1 potencian sus habilidades de programación







En conjunto, el establecimiento educativo, Conciencia y la empresa Quantix, llevarán a cabo el proyecto ProgramArte para mejorar los conocimientos teóricos y prácticos en este campo de gran salida laboral. La programación es uno de los campos del conocimiento más dinámicos. Eso ha posibilitado una economía digital que no para de crecer, de la mano de aplicaciones que cada vez penetran más en nuestras vidas cotidianas, así como la digitalización creciente de procesos industriales. Pensando en fortalecer la empleabilidad de sus estudiantes en este sector que parece carecer de límites, la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" se alió con Conciencia y la empresa Quantix para lanzar ProgramArte, una iniciativa que busca potenciar habilidades de programación, desarrollo de sistemas, aspectos socioemocionales y trabajo colaborativo. Para llevarse a cabo, ProgramArte se apoya en las instalaciones del Centro Educativo Digital (CED) del Municipio de Campana, que el año pasado fue fortalecido por Tenaris mediante el montaje de dos aulas tecnológicas con 40 laptops, pantalla interactiva, conectividad full y kits de robótica. El aula ha sido integrada plenamente al funcionamiento de la especialidad de Programación de la Reyes, cuyo alumnado es el principal destinatario de ProgramArte. Entre los contenidos a abordar, figura arquitectura de hardware, distintos lenguajes de programación como C#, Java y Phyton, base de datos y desarrollo de webservice. La modalidad de cursada será mixta -virtual y presencial- y tendrá una frecuencia semanal. Además, habrá encuentros sociales recreativos y workshops y jornadas de formación especiales. Según detallaron a La Auténtica Defensa desde la Reyes, el programa seguirá la modalidad pedagógica del aula invertida, que tiene como objetivo transferir el trabajo de ciertas actividades y procesos de aprendizaje fuera de las clases y aprovechar el tiempo en el aula tecnológica para potenciar otros conocimientos. Para esto, es necesario también evolucionar el rol desempeñado por el docente, que pasa de detentar los conocimientos a ser un mediador del proceso de aprendizaje, fomentando la autonomía de los y las estudiantes. Así es como el alumnado formula nuevos temas, preguntas y puntos de discusión. "ProgramArte es un programa desarrollado entre Asociación Conciencia y Quantix que busca formar programadores juniors con altos conocimientos técnicos. Para eso, desde Asociación Conciencia y en conjunto con un equipo docente, acompañaremos brindando diferentes clases teórico-prácticas para que puedan adquirir amplios conocimientos sólidos en desarrollo de sistemas", manifestaron desde la Escuela Técnica Nº1 de Campana. Y ampliaron: "También los acercaremos al mundo de las habilidades blandas/socioemocionales para moverse en el mercado del trabajo actual y les brindaremos las herramientas necesarias para lograr una salida laboral exitosa al finalizar la formación de dos años de duración".

