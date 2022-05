» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Claves para un home office exitoso y productivo







La digitalización y el desarrollo de las tecnologías y aplicaciones que facilitan el trabajo son algunas de las razones principales por las que cada vez más empresas eligen conservar la modalidad home office, u oficina en casa, para sus empleados, además de los beneficios que esto brinda al personal. Algunas de estas ventajas son comodidad, ahorro de tiempo de traslados, menor estrés, e incluso la oportunidad de cuidar la alimentación.

Foto. Sin embargo, el home office también conlleva algunos retos, ya que quizá encontramos más distracciones, cosas que hacer que no tienen nada que ver con nuestras responsabilidades profesionales, así como algunas solicitudes o favores de parte de nuestras parejas o seres queridos. Es por esto por lo que fortalecer nuestras habilidades de concentración, adaptabilidad y responsabilidad nos permitirá ser más productivos y triunfar en el home office. Hablemos más sobre esto. Como decíamos, un aspecto importante del trabajo desde casa es la concentración, la cual puede resultar complicada de lograr con la monotonía y la variedad de cosas por hacer en el día a día. Sin embargo, tener una buena capacidad de concentración mejora la memoria y nuestra efectividad para tomar decisiones; además, puede fortalecerse con algunas actividades. Por ejemplo, junto con descansar las horas necesarias, existen juegos que requieren de altos niveles de concentración y, por ende, pueden ayudar a mejorar diferentes habilidades cognitivas. Dos ejemplos de ello son juegos como el poker o el ajedrez; gracias a la digitalización, estos juegos tradicionales han dado el paso a la red y se encuentran hoy día en sitios como PokerStars o Chess.com , respectivamente. En ambos casos, se resaltan la concentración, el análisis constante de las cartas y piezas, y la estrategia, factores que jugadores pueden llevar a otras áreas de su vida cotidiana, como el ámbito laboral. Otra forma de mejorar la concentración es desactivando las notificaciones del celular, ya que las redes sociales pueden ser un poderoso distractor. También es recomendable adecuar un área específica para el trabajo y que esta se encuentre lo más despejada posible.

Foto. Por otro lado, la responsabilidad y la adaptabilidad también son cualidades importantes para triunfar en el trabajo desde casa. Esta última es especialmente importante si nunca hemos trabajado antes en home office o si estamos acostumbrados a trasladarnos a la oficina. La flexibilidad para adecuarnos a nuevas situaciones no solo incrementará nuestras habilidades generales a lo largo de la vida, sino que nos volverá más resilientes. A fin de volvernos más flexibles, especialistas en el tema recomiendan que al principio nos tomemos las cosas con calma; que seamos pacientes con nosotros mismos y nuestro proceso de aprendizaje, así como que estemos abiertos mentalmente a vivir nuevas experiencias. Todo esto será clave para triunfar en el trabajo remoto. Finalmente, la responsabilidad, una de las cualidades más apreciadas dentro del mundo laboral, ya que se trata de un compromiso con una empresa o compañía de que realizaremos el trabajo de manera adecuada y que, pese a que trabajaremos desde casa, cumpliremos con todas nuestras obligaciones sin la necesidad de que algún superior esté alrededor de nosotros o nos presione. La carencia de esta cualidad puede volvernos en exceso procrastinadores y poco productivos. Con el propósito de mejorar en este sentido, se recomienda: llevar una agenda con las actividades diarias más importantes por resolver, aprender a darle peso a la palabra y los compromisos, es decir, cumplir con los plazos de entrega acordados, motivarnos diariamente con incentivos por cada meta cumplida, así como aprender a trabajar en equipo, aún si es en forma remota, a fin de comprender la importancia de nuestro papel dentro de la empresa. Concentración, adaptabilidad y responsabilidad. No importa si se es una persona madura, un adulto mayor con una larga trayectoria de trabajo o un adulto joven nuevo o nueva en el mercado laboral, cultivar estas cualidades en nosotros mismos será la clave para tener éxito en el trabajo desde casa y ser más productivos.

