» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Cómo crear una rutina del cuidado para la piel







La piel es el único órgano de nuestro cuerpo que está expuesto con el exterior y por lo general, nos concentramos más en cuidar la piel de nuestro rostro pero la piel del cuerpo también necesita de nuestros cariños y cuidados para mantenerse sana y joven, sin aquellas señales del envejecimiento que tanto evitamos, todos deseamos esa piel saludable y hermosa y para ello una rutina del cuidado para la piel o rutina de skin care como muchos la conocen por su traducción en inglés es la clave secreta para obtenerla pero ¿tienes una rutina del cuidado para la piel? ¿Sabes cómo crearla? Si no la tienes y no sabes cómo crearla o por dónde empezar no te preocupes es más fácil de lo que crees, con estas recomendaciones podrás crear una rutina de skin care perfecta para ti. Higiene: mantener nuestra piel limpia es fundamental para eliminar las impurezas, el sudor y otros residuos que se encuentren en ella, al tener una piel limpia no solo tendremos una sensación de frescura y bienestar sino que también nos ayuda a mantenerla sana y joven, lavarse la cara en la mañana, en la noche y luego de alguna actividad física como correr o hacer ejercicio es muy importante, e igualmente, evita el agua muy caliente, trata de bañarte y lavarte la cara con agua tibia recuerda que la sobreexposición al agua caliente afecta la barrera hidrolipídica de nuestra piel, además, algunos jabones pueden causarnos alergias y resecar nuestra piel por lo que es recomendable que uses jabones con un pH neutro para tu rostro y cuerpo, un súper tip es que uses esponjas naturales al momento de bañarte de esta forma no maltrataras tu piel, por otro lado, al momento de secar tu piel no te frotes mejor sécate dando pequeños golpecitos para ayudar a tu piel a retener la humedad. Exfoliación: La exfoliación es perfecta para eliminar las células muertas, residuos e impurezas que se encuentren en nuestra piel además de que ayuda a nuestra circulación, al abrir los poros prepara la piel para recibir mejor los productos hidratantes que apliquemos al terminar, puedes realizar una exfoliación ligera diaria o una exfoliación de cuerpo completo una vez a la semana, es importante que al momento de exfoliarte lo hagas con movimientos circulares y puedes empezar por los pies e ir subiendo hasta el resto del cuerpo. Es importante también tomar colágeno con vitamina c. Hidratación: Mantener nuestra piel hidratada es una de las mejores formas de protegerla y mantenerla suave y sana, a su vez, al mantenerla hidratada evitamos que se reseque y luzca vieja y opaca, es recomendable que escojas una crema de día y una de noche eso sí, es muy importante que sea específicamente para tu tipo de piel, asimismo, una crema hidratante para todo el cuerpo es necesaria especialmente para aquellas zonas del cuerpo que tienden a ser más secas como los codos, rodillas y talones, por otro lado, un buen complemento para tu rutina diaria es el sérum el cual te ayudará a eliminar las arrugas, a alisar tu rostro y te dará uniformidad al tono de piel, lo que te hará sin duda lucir joven y radiante. Protección: para lucir una piel hermosa y sobre todo saludable es súper importante protegerla especialmente de los rayos solares, es por ello, que en tu rutina del cuidado para la piel no puede faltar el protector solar, utiliza un protector solar con un SPF de mínimo 15 y aplícalo al menos 15 o 20 minutos antes de salir, en adición a esto, una buena alimentación es la clave para no solo tener un cuerpo saludable sino también para tener una piel sana y atractiva, además, beber la cantidad necesaria de agua al día es imprescindible para mantenernos hidratados. Estas son las bases para qué crees la rutina del cuidado para la piel perfecta para ti, ¡empieza cuidando tu piel de la mejor forma y luce esa piel radiante y hermosa que tanto soñamos, crea tu rutina de skin care ya mismo! Escoge los productos ideales para tu tipo de piel y ama los resultados tanto como nosotros.



