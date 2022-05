» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Preocupa a los pediatras el aumento de casos de gripe A en la previa del invierno







Revelaron una suba inusual de casos de Influenza en la previa al invierno. "Si bien el número de casos no es importante, nos mantiene en alerta", señalaron. Preocupa a los pediatras el aumento de casos de gripe A en la previa del invierno. Datos iniciales revelaron una suba inusual de casos de Influenza en la previa al invierno. "Si bien el número de casos no es importante, nos mantiene en alerta", señalaron los médicos, aunque se mostraron en alerta ante casos de Influenza inusuales en esta época del año. La explicación gira en torno a los cambios que han tenido los virus en el marco de la pandemia. "La epidemiología de los virus respiratorios ha cambiado mucho: el año pasado hemos tenido puro Covid y a final del año detectamos casos de enfermedades que se detectaban generalmente a mitad del año", explican los especialistas. Los hábitos de prevención de enfermedades que trajo la crisis sanitaria, como el lavado de manos. el tapabocas y el uso del alcohol en gel serán puntos a favor en esta campaña contra la influenza. "Por suerte, todavía estamos manteniendo los protocolos de la pandemia, lo cual, indirectamente nos previene de enfermedades virales e infecciosas, propia de la época" agregan los profesionales de la salud.



