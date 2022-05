» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Nutrición en el Adulto Mayor







Existen algunos mitos que giran en torno a la salud nutricional del adulto mayor ¿los ancianos deben comer papilla? ¿Deberían comer menos? ¿Existen alimentos que no pueden consumir? No obstante, la situación particular de cada persona va a variar en función de su estado de salud, es decir, si existen patologías como la Diabetes Mellitus, entre otras, que exigen una modificación en la dieta de la persona que la padece, o bien, si el adulto mayor presenta pérdida de piezas dentales que dificultan la masticación o incluso problemas gastrointestinales que provoquen molestias en el proceso de la digestión. Hoy en día existe una gran variedad de alimentos que pueden sustituir a otros de manera que prácticamente podemos seguir disfrutando de una comida agradable y placentera mientras cuidamos de nuestra salud, ya que cada vez es más frecuente encontrar en el mercado los llamados "superalimentos" como la quínoa, uno de los cereales que contienen mayor cantidad de aminoácidos y proteína; el kale o col rizada, alta en hierro y calcio; los diversas tipos de algas marinas, por ejemplo, las recientes investigaciones sobre los beneficios de la espirulina; el tofu, también conocido como queso de soya, alto en calcio, zinc y proteína, y que puede ser preparado de diversas maneras; las bayas goji, antioxidantes; la maca, gran aporte de energía; por mencionar algunos. Según la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento el 17.4% de las personas mayores de 60 años presenta problemas de nutrición. Asimismo, debemos considerar que la desnutrición es el principal factor de riesgo nutricio asociado a la mortalidad, ya que se vincula con una mayor susceptibilidad a padecer infecciones debido al debilitamiento del sistema inmunológico. Investigadores en el campo han encontrado que las bajas concentraciones en vitamina C están relacionadas con deterioro cognitivo en ancianos; la deficiencia de vitamina B6 puede disminuir la función inmunitaria incrementando el desarrollo de las enfermedades infecciosas; por otro lado, cuando la ingestión de folato y vitamina B12 se encuentra reducida, se elevan los niveles de homocisteína, asociados con las enfermedades coronarias, vascular cerebral, daño neurológico y Alzheimer; Las vitaminas A y E fungen como agentes protectores frente a la peroxidación lipídica y en padecimientos tales como cataratas, enfermedades cardiovasculares, cáncer y alteraciones de la función inmunitaria; la deficiencia de magnesio se asociada con síndromes neuromusculares y es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, en especial la hipertensión arterial, ateroesclerosis y arritmias cardiacas.



