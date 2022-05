» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

El piloto se refirió a los inconvenientes que sufrió en las primeras dos fechas de la categoría Mono Marca 128 de FEDENOR. Este fin de semana, en el autódromo "Emilio Reybet" de la ciudad de Colón, se realizará la tercera fecha del calendario 2022 de la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR). Dentro de esta propuesta, en la categoría Mono Marca 128 está compitiendo el campanense Silvestre Gallo con el auto que atiende Diego Fangio. Y en la última competencia, desarrollada en el autódromo de Arrecifes, el piloto de nuestra ciudad alternó buenas y no tan buenas, dado que la rotura de la caja lo dejó a pie y sin chances de poder sumar puntos. "Son momentos, pero no hay que desesperar", señaló Gallo al respecto. "Estamos en una mala racha desde que arrancó el campeonato. El potencial del auto está, estamos bien en los parciales, entre los de adelante y eso me deja tranquilo. Los tiempos salen", agregó. Luego se refirió a los problemas que debieron afrontar en las primeras dos citas del año: "Yo te dije en el verano que tendríamos que haber cambiados algunos elementos y no lo hicimos. Entonces llegó la primera fecha y se nos complicó con el embrague. Y quizás ahora nos pasó con la caja. En realidad, parte del problema fuimos nosotros, jajaja… Ahora hay que hacerse cargo". Por ello, luego de la carrera en Arrecifes, Silvestre y su equipo comenzaron a evaluar los pasos a seguir para corregir estas situaciones y poder desarrollar el potencial del auto. "Quiero agradecerles a todos los que se preocupan por nosotros y a mi familia, que se banca mi locura de correr", cerró el piloto.

