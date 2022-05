» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

6 de Mayo de 2022







RIVER, A UN PASO Anoche, tras comenzar perdiendo y alcanzar el empate en el mismo primer tiempo (gol de penal de Enzo Fernández), River igualó 1-1 como visitante frente a Fortaleza y quedó a un punto de clasificarse a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. El Millonario manda en el Grupo F con 10 puntos, seguido por Colo Colo (7), Fortaleza (4) y Alianza Lima (1).



LO GRITÓ EL PINCHA Vélez Sarsfield empató ayer 1-1 en su visita a Bragantino y no pudo salir del último puesto del Grupo C (el Fortín suma apenas 2 puntos). El resultado se festejó en La Plata, dado que aseguró la clasificación de Estudiantes a los Octavos de Final. UNIÓN ES LÍDER En el cierre de la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, Unión venció 2-0 como local a Oriente Petrolero y quedó como líder del Grupo H. El Tatengue suma 8 unidades y quedó por delante de Junior y Fluminense, que quedaron igualados en 7 después que el Flu venciera 2-1 al elenco de Barranquilla. En cambio, Banfield cayó 1-0 como local ante Unión La Calera de Chile y se quedó prácticamente sin chances en el Grupo C. COPA DE LA LIGA Hoy comienza la 14ª y última fecha de la primera fase. Por la Zona A, San Lorenzo recibe al invicto Racing Club desde las 18.30 horas. Y por la Zona B, Barracas Central será local ante Godoy Cruz a partir de las 21.30. PRIMERA NACIONAL La 14ª fecha comienza hoy con dos encuentros: San Telmo vs Deportivo Madryn (15.30) y Atlanta vs Almagro (21.10). Por su parte, Villa Dálmine queda libre en esta jornada. FINALISTAS EUROPEOS Ayer, Frankfurt venció 1-0 como local a West Ham (gol de Rafael Santos Borré) y selló su pase a la final de la Europa League, segundo certamen en importancia en el "viejo continente". Su rival por el título será Rangers, que le ganó 3-1 a Leipzig y dio vuelta la serie. En tanto, la final de la Conference League será entre Roma (que eliminó a Leicester) y Feyenoord (superó al Olympique de Marsella).

P U B L I C I D A D