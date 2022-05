» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 07/may/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo sumó una nueva derrota y cayó al último puesto













Ayer perdió 2-0 como local frente a Atlas y su situación se complicó todavía más por la victoria de El Porvenir. El Portuario, que sufrió la expulsión de Luis Rodríguez, volverá a jugar el martes, cuando visitará a Claypole. Puerto Nuevo profundizó ayer su mal momento al perder 2-0 como local frente a Atlas por la 13ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C. De esa manera, como El Porvenir consiguió su primera victoria de la temporada, ahora ambos conjuntos comparten la última posición con 6 unidades (el campanense tiene peor diferencia de gol). Para el elenco de nuestra ciudad fue su tercera derrota consecutiva, su cuarto traspié en fila en el estadio Carlos Vallejos y, además, su octavo encuentro sin victorias (dos empates y seis caídas en esta racha adversa). Son estadísticas que describen por sí solas el presente del Portuario que, además, acumula cinco encuentros sin poder convertir goles. Por ello, cada golpe que recibe el equipo parecer ser uno de nocaut, una sensación que volvió a emerger este viernes en el barrio Don Francisco cuando Atlas logró convertir a los 37 minutos de la primera parte, aprovechando la gran cantidad de córners y algunas ventajas en la defensa del juego aéreo que otorgó el Auriazul. En el marco de un partido duro, sumamente disputado y muy trabado por momentos, ese solitario cabezazo del gigante Rodrigo Sánchez rompió la paridad. Y en la continuidad del cotejo, ante la urgencia de ir a la búsqueda del empate, volvió a exponer las falencias que viene teniendo el Auriazul en la elaboración de juego ofensivo, aún a pesar que el entrenador Franco Toloza planteó ayer una formación de clara vocación ofensiva, con un enganche (Ritacco) que se soltaba permanentemente y tres delanteros (Cajes y Meza jugaron por las bandas). Sin embargo, el gol no aparece. Incluso las oportunidades terminan resultando escasas. Y en el aspecto defensivo se siguen sumando desatenciones que, en este contexto, terminan siendo determinantes. Una situación que Puerto Nuevo debe torcer de manera urgente. El martes tendrá una nueva chance cuando enfrente a Claypole como visitante. EL PARTIDO La formación titular de Puerto Nuevo presentó cuatro cambios respecto a la derrota ante Excursionistas: Rodríguez reemplazó al suspendido Lara en la zaga central y Redondo volvió a la mitad de cancha (salió Martínez), mientras Cajes y Cueto ocuparon los lugares de Moreno y Lojda. Con estas modificaciones, el Auriazul se plantó 4-2-3-1, con Redondo y Pentimalli como "doble 5", con Ritacco por delante de ellos, con Meza y Cajes sobre las bandas y con Cueto como centrodelantero. Con esa disposición apostó a ser directo en el ataque, con Ritacco sumándose a los tres atacantes para tratar de buscar espacios en la última línea rival. De hecho, a los 4 minutos, "el Perro" remató desviado desde una buena posición (apenas por detrás de la medialuna). En ese arranque, el Portuario intentaba imponerse con la lucha de Cueto y la movilidad de sus extremos. Así lucía mejor plantado que su rival, aunque ello no le alcanzaba para generar situaciones. Tampoco se imponía la idea de Atlas, ordenado en un tradicional 4-4-2 y volcando mayormente su juego hacia la izquierda, donde se movía Ceballos. A los 14, Carnelutto empujó por derecha, llegó al área y tras un rebote luego del centro de Cueto, su remate fue tapado con lo justo por un defensor. Tres minutos después, el Marrón respondió con un centro aéreo que cruzó toda el área, en una acción que terminó siendo invalidada por offside del gigante Sánchez. Pero ni uno ni otro tenían claridad. Y priorizaban no equivocarse. Por eso, el trámite se hizo muy disputado, con más bochazos largos que pases. Incluso, a Redondo y Pentimalli les costaba imponer su trabajo en torno al círculo central y el juego se fue planchando. En ese contexto, superando los 30 minutos, Atlas logró adelantarse en terreno ajeno y empezó a encontrar opciones en las pelotas paradas. Y Puerto Nuevo volvió a mostrar dificultades al momento de defender esos envíos aéreos. A los 34, un cabezazo de Pérez fue manoteado por Benítez por sobre el travesaño. Y a los 37, tras un córner ejecutado por Ceballos desde la izquierda, el gigante Sánchez saltó solo en el punto penal y con un certero cabezazo sentenció a Benítez. Así, en un partido en el que pasaba poco y nada, la visita encontró la ventaja casi sin buscarla, aprovechando que el local le permitió avanzar en el campo de juego y le concedió algunas faltas y, sobre todo, varios tiros de esquina. Para el segundo tiempo, Toloza mandó a la cancha a Negro Villarreal por Ritacco, pero su equipo nunca pudo encontrar la tranquilidad para trabajar el partido en busca del empate. Y en ese apresuramiento equivocó los caminos, abusando de las pelotas largas para sus atacantes. Incluso cuando también ingresó Rodrigo Martínez para tratar de darle otro volumen de juego. Por eso, terminó siendo una suma de voluntades dispersas. Así, las intenciones del Auriazul chocaron contra el orden de Atlas, que entendió que debía mantenerse firme en su bloque defensivo y tratar de aprovechar las opciones que le quedaran a medida que el local se fuera desordenando en su urgencia por llegar al empate. Y las mejores opciones del visitante volvieron a aparecer desde la pelota parada. A los 9 minutos, un cabezazo de Pérez salió alto luego de un córner desde la derecha. Y a los 31, en un tiro de esquina desde el sector opuesto, el ingresado Corradino bajó la pelota por el segundo palo y Pérez tuvo revancha, apareciendo con oportunismo en el corazón del área para sacar un latigazo imposible para Benítez. Por entonces, Puerto Nuevo ya era impotencia manifiesta. Especialmente desde los 18 minutos de esa segunda parte, cuando Rodríguez primero pareció pisar a un rival y luego topeteó a otro frente al árbitro Damián Rubino, quien no tuvo más remedio que mostrarle la roja. Un desvarío propio del momento que atraviesa el Portuario en estos últimos partidos. Salir del pantano será vital para recuperar la calma y tratar de empezar a sumar los puntos necesarios para escaparle al fondo de la tabla.

EL CABEZAZO DEL GIGANTE RODRIGO SÁNCHEZ ABRIÓ EL MARCADOR (FOTO: BETO BOCCHIA / ATLASMARRON)



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Tabaré Benítez; Maximiliano Carnelutto, Mario Godoy, Luis Rodríguez, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Lucas Cajes, Enzo Ritacco, Alexander Meza; y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Facundo Brito, Santiago Tallarico, Pablo Negro Villarreal, Bautista Pereira, Julio Serrano, Rodrigo Martínez y Lautaro Sequeira. ATLAS (2): Ricardo Grieger; Lautaro Díaz, Gonzalo Gamarra, Roberto Floris, Ariel Vera; Fernando Maldonado, Leonardo Celín, Nicolás Pérez, Brian Ceballos; Claudio Leguizamón y Rodrigo Sánchez. DT: Néstor Retamar. SUPLENTES: Santiago Sánchez, Joaquín Montiel, Braian Bolli, Leonel Corradino, Adrián Maldonado, Gonzalo Ronconi y Maximiliano Torres. GOLES: PT 37m Rodrigo Sánchez (A). ST 31m Nicolás Pérez (A). CAMBIOS: ST Negro Villarreal x Ritacco (PN), 11m Martínez x Cajes (PN), 20m A. Maldonado x Leguizamón (A), 22m Tallarico x Carnelutto (PN) y Pereira x Pentimalli (PN), 27m Corradino x F. Maldonado (A), 40m Sequeira x Cueto (PN) y 41m Torres x Sánchez (A) y Ronconi x Ceballos (A). AMONESTADOS: Redondo y Tallarico (PN); Vera y Pérez (A). EXPULSADO: ST 18m Luis Rodríguez (PN) por agresión. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Damián Rubino.

LA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO PRESENTÓ CUATRO CAMBIOS (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).



UN TORNEO AL ROJO VIVO Ningún equipo logra cortarse en este Torneo Apertura de la Primera C. Así, ocho conjuntos quedaron ayer separados por apenas tres puntos en la parte alta de la tabla. Y la paridad que tiene la divisional quedó muy clara en esta 13ª fecha: de esos ocho primeros de la tabla solo pudo ganar. Y con esa victoria quedó como único líder. Fue Real Pilar, que derrotó 2-1 a Deportivo Español y llegó a los 23 puntos, uno más que Midland (perdió 2-0 en su visita a Lamadrid), Berazategui (igualó 1-1 con Liniers) y Leandro N. Alem (quedó libre). En el quinto puesto, con 21 unidades quedó Laferrere, que prolongó su invicto, pero también su racha de empates: llegó a 9 en el certamen tras no pasar del 0-0 como local ante Claypole (fue la tercera igualdad consecutiva sin goles del Villero). Y con 20 puntos se encuentran Sportivo Italiano (perdió 1-0 en su visita a El Porvenir), Excursionistas (cayó 1-0 ante Argentino en Merlo Oeste) y Deportivo Español (1-2 con Real Pilar). En tanto, en el fondo de la tabla están San Martín de Burzaco (empató 1-1 como local con Central Córdoba de Rosario), Victoriano Arenas (cayó 3-2 en su visita a Luján), Puerto Nuevo (0-2 ante Atlas en Campana) y El Porvenir, que le ganó a un gran candidato como Sportivo Italiano y así no solo obtuvo su primera victoria de la temporada, sino que además cortó una racha de casi 9 meses sin triunfos. En la próxima fecha, programada íntegramente para el martes, seis de los ocho primeros se enfrentarán entre sí: Midland vs Real Pilar, Excursionistas vs Berazategui y Sportivo Italiano vs Leandro N. Alem. Además jugarán: Victoriano Arenas vs Laferrere, Deportivo Español vs San Martín, Claypole vs Puerto Nuevo, Atlas vs Argentino de Merlo, Liniers vs Lamadrid y Central Córdoba vs El Porvenir.

#Adelanto 07/05/2022 · 08:42 Hs.

Sábado 7 de Mayo de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13376 - Edición 28 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D