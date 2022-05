Camionero alcoholizado complicó al Albizola

Dejó el camión encajado sobre Mateo Blanco y medio barrio no pudo salir a trabajar. Ayer a primera hora de la mañana los vecinos del barrio Albizola se encontraron con un camión Mercedes Benz y su acoplado en medio de Mateo Blanco, bloqueando única calle de acceso y salida de la urbanización que se encuentra sobre la colectora Norte a la altura del kilómetro 70 de la Ruta 9. Los vecinos comenzaron a llamar a la policía, y los efectivos a su vez convocaron a personal de Tránsito Municipal para confirmar la sospecha: el chofer estaba alcoholizado y cuando hizo el alcotest, alrededor de las 8 de la mañana, arrojó 1.76 gramos de alcohol en sangre. Como se recordará, en el caso de los conductores profesionales, no existe tolerancia alguna para poder transitar.

