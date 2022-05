Dos caballos sueltos deambularon por Colectora Sur en plena hora pico

Ocurrió a la altura del barrio Siderca verde. Los vehículos de ambas manos debieron aminorar su marcha para no provocar un accidente. Otra vez los animales sueltos volvieron a poner en riesgo la seguridad en las calles de Campana. En esta oportunidad, un incidente con dos caballos se registró en Colectora Sur a la altura del barrio Siderca Verde. Los animales irrumpieron por calle Monseñor Fabris y comenzaron a desplazarse por colectora en dirección a la rotonda de Mc Donald`s. El hecho sucedió en plena hora pico, por lo cual la gran cantidad de vehículos que se encontraban circulando en ese momento debió aminorar la marcha y avanzar con cuidado de no embestir a los animales. En los campos lindantes al barrio Siderca suele haber caballos pasteando, aunque en su mayoría se trata de propiedades alambradas. No trascendió donde se encontraban los dos animales involucrados en este incidente antes de aparecer en medio de la colectora.

