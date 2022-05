José Abel Perdomo Llama poderosamente la atención que sean los políticos quienes más están haciendo para desprestigiar a la política partidaria ante una población que está harta por la falta de respuestas valederas a sus problemas. Es realmente curioso la notoria diferencia con que la prensa hegemónica trata las peleas internas tanto de la oposición como del oficialismo. Mientras que los integrantes de Juntos por el Cambio son retados por la necesidad de mantener la unidad que posibilite ganar las elecciones del año que viene al oficialismo lo urge que finalmente rompa su unidad. Hay que reconocer que las permanentes discusiones en la alianza gobernante no son principalmente por ver quienes serán los candidatos sino por cuestiones netamente políticas y es saludable que se realicen a la vista de los ciudadanos y no entre cuatro paredes. Estas diferencias se refieren principalmente al camino a seguir para conseguir los resultados en los que se supone están todos de acuerdo y que no se saldaron al momento de conformar la alianza que en realidad es más electoral que de gobierno y no se resuelve distribuyendo cargos. Sin embargo no son pocas las personas que prefieren que "los trapos se laven en casa" y al mismo tiempo reclaman por una mayor trasparencia. Si bien el general Perón decía que "los peronistas somos como gatos: cuando parece que nos peleamos nos estamos reproduciendo" parece que esto no es lo que está sucediendo. Este hartazgo permite que quienes se autoproclaman "antisistema" como Javier Milei crezcan en las encuestas aunque sus propuestas son claramente contrarias a las necesidades de las grandes mayorías y que inexorablemente profundizarán las ya insoportables desigualdades. Los dimes y diretes acerca de la posible alianza electoral entre Milei y Cambiemos tienen que ver con la conformación de las futuras listas para las elecciones del año que viene por la cantidad de pretendientes a los cargos máximos y no por el programa de gobierno. Recordemos que todos abrevan en el neoliberalismo más ortodoxo y por lo tanto van a hacer lo mismo aunque algunos más rápido que otros. Esto se vio claramente en la reunión de los grandes empresarios en el hotel Llao Llao en Bariloche donde se llevó a cabo una suerte de casting para candidato a presidente en el que los postulantes Mauricio Macri, Horacio Rodriguez Larreta y Javier Milei buscaron ser el bendecido, los tres con propuestas similares. Para que nadie se engañe en esa reunión los candidatos se comprometieron a bajar el gasto del estado e implementar en forma inmediata un plan de reformas estructurales que comprenda profundos cambios laborales, previsionales y tributarios. Como es fácil de imaginar estos cambios que son dulces melodías para los oídos empresarios significan un claro retroceso en los derechos de los trabajadores y en la imperiosa mejora en la distribución de los ingresos. El ministro de economía Martín Guzmán fue el único expositor por parte del gobierno tratando de conseguir un poco de clemencia para su gestión sabiendo de antemano que como viene sucediendo sin solución de continuidad es una misión imposible. Lo cierto es que hasta ahora esta política de tratar con guantes de seda a los grupos más concentrados de la economía no está dando resultado alguno como lo está demostrando la llamada "guerra contra la inflación". Es precisamente un sector cada vez más numeroso dentro del Frente de Todos que reclama un decidido enfrentamiento con el poder real y permanente de nuestro país y que ha optado por el sector del gobierno que prefiere los buenos modales. No obstante los deseos gubernamentales los precios no paran de subir y los salarios de perder poder de compra y la falta de solución de este problema seguirá distanciando a la gente de la política con consecuencias difíciles de mensurar.