CONCLUYÓ EN BAJA El dólar blue concluyó la primera semana de mayo en baja, perdió 50 centavos y cerró su cotización en $201 en la punta vendedora, por debajo del solidario, que subió en promedio hasta los $201,25. El dólar paralelo acumuló en la semana una suba de 50 centavos, luego del máximo de $204,50 del martes pasado y la brecha con el dólar oficial mayorista se ubicó en 72,8%, el menor nivel en 14 jornadas. Entre los tipo de cambio financieros el contado con liquidación subió 0,7% hasta los $208,02 y la diferencia con el tipo de cambio oficial asciende al 78,9%. El MEP o dólar bolsa creció 1% a $207,42, al incrementarse $1,82 y el spread con el mayorista que regula el Banco Central (BCRA) trepa al 78,3%. El dólar mayorista aumentó 14 centavos a $116,30 y el que no tiene impuestos subió 24 centavos a $121,97 para la venta, de acuerdo al promedio en los principales bancos, mientras que en el Banco Nación el billete trepa 50 centavos a $121,75. BALANZA DESEQUILIBRADA El intercambio comercial entre la Argentina y el Brasil aumentó 33% interanual en abril último, pero el saldo para la Argentina arrojó un fuerte déficit, por cuarto mes consecutivo. En abril, el flujo entre ambos países alcanzó los US$ 2.288 millones, la cifra más alta para ese mes de los últimos cuatro años, mientras que el saldo comercial fue negativo para la Argentina en U$S 230 millones, un 220,4% más que en 2021. Analistas estiman que el mayor déficit para la Argentina se va a consolidar en los próximos meses, ya que en el primer cuatrimestre de 2022 trepó a más de US$ 840 millones. En tanto, si la comparación del intercambio de abril se realiza con el mismo mes de 2020 -en plena cuarentena por la pandemia- la mejora en los términos de intercambio trepó al 124%, según informes de la consultora Abeceb y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). En cuanto a las importaciones, las compras a Brasil aumentaron 40%, a un ritmo mucho mayor que el de marzo, cuando subieron 10% y llegaron a US$ 1.259 millones. EXPLOSIÓN EN LA HABANA Una fuerte explosión en el famoso Hotel Saratoga en La Habana destruyó gran parte de su estructura edilicia y hasta el momento se confirmaron al menos 8 muertos, más de 30 personas heridas y 13 desaparecidas. Las autoridades cubanas atribuyeron el motivo de la explosión a "una pérdida de gas" que ocasionó un derrumbe en gran parte del establecimiento y un incendio. Las plantas superiores e inferiores sufrieron daños de gran magnitud y los escombros superaban la altura de una persona promedio. "El primer secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, explica que hasta el momento se ha podido confirmar la muerte de cuatro personas. Continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el hotel, donde todavía es posible que haya personas atrapadas", publicó en Twitter la cuenta de la Presidencia de Cuba, poco antes de que se confirmaran otras cuatro muertes. EVIDENCIAS Amnistía Internacional (AI) aseguró que existen pruebas convincentes de que las tropas rusas cometieron crímenes de guerra en Ucrania, incluyendo el asesinato de civiles, en localidades cercanas a Kiev durante su intento de tomar esa ciudad capital, antes de retirarse del lugar a comienzos del mes pasado. La organización presentó un informe lapidario después de entrevistar a 45 personas que habían presenciado homicidios de familiares y vecinos o que tenían conocimiento de primera mano de atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en poblados como Andriivka, Zdvizhivka, Vorzel o Bucha, la ciudad en donde se encontró una fosa común con más de 50 cuerpos. El reporte de AI coincide con un relevamiento efectuado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.