Cristina negó peleas con el Presidente y alertó: "No estamos haciendo honor a tanta confianza que nos depositaron"

La exmandataria y actual vicepresidenta minimizó la tensión en el Frente de Todos, al remarcar que sólo existe "un debate de ideas", durante su discurso de ayer en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). La vicepresidenta Cristina Kirchner minimizó la tensión con el presidente Alberto Fernández, al negar que existan "peleas" y remarcar que se trata sólo de "un debate de ideas", mientras que puso énfasis en las dificultades económicas y alertó: "No estamos haciendo honor a tanta confianza que nos depositaron". En su esperado discurso en Chaco, Cristina Kirchner sostuvo que existe "insatisfacción democrática" y remarcó que a la gente "la plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y hay trabajadores en relación de dependencia pobres, algo que no había pasado nunca en la Argentina". "La pobreza la ubicábamos siempre por afuera del sistema formal, ahora no, esto es por la concentración de los ingresos y un sistema de salarios bajos", remarcó, tras recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). "Por eso tenemos la obligación de debatir y discutir", dijo en referencia a sus diferencias con Alberto Fernández. al respecto, relativizó la dura interna en el Gobierno por el rumbo de la gestión económica: Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es una pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", señaló apuntó. En ese sentido, dijo que buscó el significado de la palabra "pelea" en el diccionario y tras leerla concluyó: "Esto no es pelea, es un debate de ideas". Apuntó duro contra la interpretación en los medios sobre la disputa en el oficialismo y se quejó de los pronunciamientos de algunos miembros del Frente de Todos, aunque sin identificarlos: "Cuando uno escucha a algunos compañeros, parece que no son solo los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas". Volvió a referirse a Alberto Fernández, cuando afirmó: que sólo podría tener "una disputa de poder" con Sergio Massa, que lidera el Frente Renovador; Héctor Daer, de la CGT; o Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y agregó: "Lo elegí para que ser Presidente porque no representaba a ninguna fuerza política".

CFK recibió el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).