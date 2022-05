P U B L I C



"Ya no se hace testeo de cada caso, sino que hay un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permitirte hacer una serie de puntos para el monitoreo estadístico y marca que está aumentando un 35 o 40% respecto a la semana anterior", explicó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró ayer viernes que "está aumentando en un 35 o 40%" los casos de coronavirus respecto a la semana anterior", aunque aclaró que, hasta el momento, esto no se traduce en un aumento de las internaciones, y pidió a la población que refuerce el esquema de vacunación con la tercera y cuarta dosis en el contexto de suba de contagios. Aclaró que, pese a la suba, no hay un aumento "todavía a velocidades como fue en enero y no vemos todavía un aumento en las internaciones". Sostuvo que "la vacuna sigue siendo tremendamente eficaz" y señaló que, "como cambia un poco el virus, lo que antes se conseguía con dos dosis ahora se consigue con la tercera, con la cuarta dosis llegamos a niveles de eficacia muy altos, del 90%". En ese marco, adelantó que en las próximas semanas el Gobierno bonaerense buscará "abrir a toda la población" la cuarta dosis contra el coronavirus.