Alejandra Dip





Ka´t , también es florecimiento, atinar, crecimiento, creatividad. Liberación de las estructuras impuestas. Fecundidad, red, tierno, nuevo. Animal de poder: araña. Piedra: ágata. Elemento: oxigeno. Partes del cuerpo que rige: costillas y nervios. El día de agrupar, el día de reunir abundancia. Símbolo de abundancia y de conquista. Día para desatar todo lo que está enredado, para remover obstáculos de nuestro camino, resolver problemas y salir de fracasos. Alejar la pobreza, problemas causado por un mal entendido. La red, los enredos que nosotros mismos nos provocamos o el destino nos pone en el camino para generarnos un aprendizaje. En esta trecena podemos estar enredados en nuestras propias ideas, tratemos de no complicarnos. A desenredar nuestra mente y esclarecer nuestras ideas!! Kát representa el florecer!! Es el crecimiento de la creatividad. Es la maduración, la concreción y el florecer de nuestras cualidades. La energía de kát viene a trabajar los vínculos familiares, y a romper las estructuras preestablecidas que nos atrapan y seguimos sosteniendo y no nos dejan crecer, avanzar. Es el pago de deudas con nuestros antepasados piensen en una semilla, para que se convierta en brote tiene que romper su cáscara , su estructura, esa estructura que la contiene, así es lo que viene a proponernos está energía, romper para crecer, para ir en un camino de transformación, que dé frutos. Energía que diluye todas aquellas estructuras que no nos sirven y generan más atrasos que posibilidades, despegar de aquellas imágenes y emociones que nos estancan y nos dan amarguras y tristezas, limpiar vínculos. Esta energía fuera de centro es opresora, podemos estar controladores, sintiendo que perdimos libertad o que los demás lo sientan por nuestros deseos incontrolable de controlar. Cautiverio. Podemos estar controladores con nuestros hijos o nuestra descendencia. Hermosa energía para todos aquellos que quieran un hijo o estén en la búsqueda, la energía está a favor, vamos con los intentos. Buen día para estar en contacto con la tierra y las plantas, para dar servicios, para unirse a grandes causas, reunirse, armar grupos y hacer sociedades. Ojo con las críticas y los juicios agresivos, creyendo tener la verdad absoluta. No se pongan negadores, que está energía fuera de eje nos predispone a enceguecernos y negar todo. Flexibilizar!! es la tarea del día. Que tengan un excelente día!! In lak ´ech!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar