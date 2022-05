Humillado y, a veces, muy loado, hoy rendimos culto...

Desde el punto de vista anatómico y, coloquialmente hablando, es el orificio donde termina el intestino grueso. Otra forma de definirlo es como la "parte del cuerpo humano constituida por las nalgas". Anatomía: Es la parte que se sitúa debajo y detrás del tronco de las personas, sobre la cual descansa el cuerpo cuando uno se sienta. Ahora bien, como todo lo que está fuera de la ley, el culo ha ido adoptando diversos motes y/o alias, para que pueda pasar desapercibido y evitar así la censura: Pandero, trasero, la cara B, la cara de Dios, pompis, el compás, manzana partida, retaguardia, trastienda; y otras más. . "Culo", es una palabra que proviene del latín "culus", pequeño… Culus viene de la misma voz indoeuropea,*(s)keu- (cubrir, envolver), que, a su vez, dio la palabra "coño" (cunnus), sexo de la mujer, vulva. "Agarraba una taba y ¡culo! sin fallar" "culo", expresión que se hace referencia Roberto J. Payró, en El casamiento de Laucha (1920), haciendo referencia al antiguo juego de la taba, muy popular en las zonas rurales en donde, dependiendo el resultado de la posición en la que caiga la taba (o hueso de carnero), cuando se la tira al aire: suerte, si cae con la parte lisa hacia arriba; culo, si cae con la parte hueca. En literatura, "culo" se emplea alternativamente tanto en formulaciones académicas, como también se emplea en el día a día en su forma expresiva, sea agresiva, como por un efecto humorístico. He aquí una muy curiosa historia que nos hace referencia esta parte del cuerpo humano… La historia del burro llamado culo. Un granjero entró a una carrera con un burro llamado culo; ¡y ganó! El granjero estaba tan contento que volvió a entrar de nuevo a la carrera, y volvió a ganar, entonces el periódico local publica una nota que decía: "culo del granjero a la cabeza". Pero el obispo se molesta y ordena que el granjero no vuelva a las carreras, al día siguiente el periódico publica: "obispo frena el culo del granjero". Esto fue exagerado para el obispo y ordena al granjero deshacerse del burro. El granjero decide regalarlo a una monja de un convento cercano, el periódico se entera y publica lo siguiente: "monja tiene el mejor culo de la ciudad". El obispo se desmaya, le informa a la monja que se debe deshacerse del burro, ella lo vende por 10 pesos, se enteran del periódico y publican: "monja vende su culo por 10 pesos". Esto fue demasiado para el obispo, por lo que ordenó a la monja volver a comprar al burro y conducirlo a las llanuras para que ande libre… Al día siguiente los titulares decían: "monja anuncia que su culo es salvaje y libre". El obispo es enterrado al día siguiente. Moraleja: Preocuparse por la opinión pública puede traer mucho dolor y miseria, incluso acortar la vida. Deja de preocuparte por el culo de los demás, sólo ocúpate del tuyo… ¡Vive y deja vivir! Otro ejemplo que nos permite razonar y entender, lo que nunca habríamos sospechado mediante el razonamiento, sobre esta parte corporal, se evidencia con la siguiente leyenda.





Cuando el culo pasa a ser jefe Un día, el cerebro dijo: - Por ser yo quien da las órdenes y controla las diferentes partes del cuerpo, exijo que se me llame jefe. Los pies dijeron entonces: - Somos nosotros los que soportamos todo su peso y lo trasladamos a todas partes, por lo tanto la jefatura nos corresponde. De la misma forma las distintas partes del cuerpo expresaron su importancia. El corazón, los pulmones, el codo y hasta el mismísimo culo reclamaron su derecho a ser jefe. Todos, al conocer las pretensiones del culo se echaron a reír, ¿como se atrevía a peticionar un órgano (si se lo puede llamar órgano) tan desprestigiado e insignificante como ese? A raíz de las burlas y herido en sus más íntimos sentimientos, el culo, como buen culo que era, se enculó y decidió bloquear la salida, en tres palabras: "¡No cago más!, dijo. Al poco tiempo y como consecuencia de esa actitud, el cerebro comenzó con trastornos, había alta fiebre, los ojos se hincharon, los pies se inflamaron y había dolor, ya no podían soportar el peso del cuerpo. El corazón y los pulmones luchaban por sobrevivir, tenían que trabajar a toda máquina para eliminar una parte de las toxinas que los invadían. Todo era un desastre hasta que todos juntos imploraron para que el culo fuera el jefe. Enterado de lo resuelto, el culo comenzó a funcionar, cagando a diestra y siniestra, asumiendo su cargo de jefe. Moraleja: "Para llegar a jefe no es necesario ser un cerebro, ni inteligente, ni ser más o menos inteligente, ni ser más o menos imprescindible, solamente hay que tener culo y saber el momento oportuno para cagar a los demás." Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), recibe un cálido Abrazo, y mi deseo que la vida te sonría y permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti Salud, Paz, Amor, y Prosperidad. Claudio Valerio / ®. Valerius