Hoy les propongo dos platos en base a hígado de vaca, una víscera muy saludable. Gracias a su alto contenido en hierro, ayuda a nivelar estos niveles especialmente en personas que padecen anemia. La vitamina A que contiene ayuda a mejorar el aspecto de la piel, además de ser un buen antioxidante, contribuye con la buena visión. Además, si estás embarazada, comer hígado resulta una buena opción ya que el Ácido Fólico que contiene ayuda a una correcta división celular del feto. Debes recordar que se debe comer en cantidades mínimas y no tan seguido ya que podría ser contraproducente. A diferencia de otras carnes, el hígado es bajo en grasa, lo que es benéfico si quieres bajar de peso, además es un alimento que te saciará. Aumenta la producción de hemoglobina, lo que te ayuda a obtener más energía diaria; así como también es bueno para desarrollar músculo con mayor rapidez, perfecto para los fisicoculturistas. Aun así, hay que evitar su ingesta excesiva, por su gran contenido de vitamina A, lo cual puede resultar tóxico y aumenta el colesterol. También está contraindicado para los diabéticos. PATÉ DE HÍGADO Ingredientes - 1 kg. de hígado de vaca - 2 cebollas - 3 dientes de ajo - ½ morrón - 100 grs. de panceta - Sal, aceite, pimienta, - 2 hojas de laurel - Tomillo - 1 vaso de vino tinto ½ de moscato - 2 huevos duros Preparación Sacarle la piel al hígado y cortarlo en cubos medianos. Rehogar la cebolla, el ajo, el morrón, la panceta en tiras finitas, el laurel, agregar el hígado, cocinar tapado y dando vueltas hasta que se note de un solo color. No debe cocinarse demasiado por que se endurece. Agregar el tomillo la pimienta, apagar el fuego y salar. Procesar o licuar con todos los elementos, agregar de a poco el vino, no debe quedar líquido sino una pasta. Pasar a una fuente y cubrir con el huevo rallado. Tapar. El hígado se oxida con el aire debe estar tapado en la heladera y dura 2 o 3 días. Se come con entrada con ensalada de vegetales o bien sobre rodajas de pan. También se puede colocar en un molde alargado aceitado bien apretado y enfriar unas horas, darlo vuelta y cubrir con los huevos rallados o mayonesa.



HÍGADO ENCEBOLLADO Ingredientes - 1 kg. de hígado fresco - 4 cebollas - 1 morrón - 2 dientes de ajo - Aceite, sal, pimienta Preparación Cortar los vegetales finitos y rehogar. Retirar la piel al hígado y cocinar tapado a media cocción agregar sal, pimienta, laurel y vino a gusto ¼ de copita cocinar sin resecar por que se endurece mucho. Servir con las cebollas y puré de papas ensalada o arroz blanco a gusto.







