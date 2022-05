En la fecha pasada cosecharon cuatro triunfos y un empate frente a Sacachispas.

Este sábado, por la séptima fecha del Torneo de Divisiones Juveniles de la Primera Nacional, Villa Dálmine se medirá frente a Flandria: las categorías menores (Séptima, Octava y Novena División) jugarán desde las 10.00 en el predio Héctor Fillopski, mientras las mayores (Cuarta, Quinta y Sexta) se presentarán como visitantes en Jáuregui.

En la jornada anterior, los chicos Violetas se enfrentaron con Sacachispas, un rival ante el que cosecharon 13 de los 18 puntos en juego (cuatro victorias, un empate y una derrota).

Ante el Lila, las categorías mayores se midieron en Campana y culminaron con los siguientes resultados:

-Cuarta División: Villa Dálmine 4 (Santiago Antivero -2-, Alexis Nievas y Juan Manuel García) – Sacachispas 0.

-Quinta División: Villa Dálmine 1 (Jonás Aguirre Cabreros) – Sacachispas 1.

-Sexta división: Villa Dálmine 3 (Santino Forlani -2- y Mirko Bentiboglio) – Sacachispas 1.

En tanto, las categorías menores se presentaron en Villa Soldati, donde se registraron los siguientes resultados:

-Séptima División: Sacachispas 3 – Villa Dálmine 1 (Eugenio Cardoso).

-Octava División: Sacachispas 0 – Villa Dálmine 6 (Martín Soto -2-, Marcos Brey, Máximo Padros, Bautista Cándido y Lautaro Aguirre).

-Novena División: Sacachispas 1 – Villa Dálmine 2 (Nicolás Crotto -2-).



GANÓ SAN TELMO

Con dos partidos, ayer comenzó la 14ª fecha. Hoy juega el líder Belgrano. Por su parte, Villa Dálmine queda libre.

En el inicio de la 14ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, San Telmo venció 2-1 como local a Deportivo Madryn (fue titular el campanense Federico Recalde). De esa manera, el Candombero llegó a los 15 puntos y logró tomar distancia de los últimos puestos de la tabla.

En tanto, Atlanta igualó 1-1 como local frente a Almagro en el regreso de Alejandro Orfilla a la conducción técnica del Bohemio (tras dejar Deportivo Morón, el uruguayo se convirtió en el reemplazante de Walter Erviti).

Este sábado continuará la programación con los siguientes partidos: Deportivo Riestra vs Gimnasia de Jujuy (15.30), Defensores de Belgrano vs Sacachispas (15.30), San Martín de San Juan vs Alvarado (16.00), Estudiantes de Buenos Aires vs Nueva Chicago (18.15), Atlético de Rafaela vs Quilmes (19.00), Tristán Suárez vs Agropecuario (19.00) y Belgrano vs Almirante Brown (19.05).

Por su parte, Villa Dálmine (que tiene fecha libre) estará cerrando hoy, con una práctica matutina en Los Cardales, una semana de entrenamientos en la que trabajó en "doble turno".