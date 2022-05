PRIMERO E INVICTO Racing Club se aseguró ayer el primer puesto de la Zona A de la Copa de la Liga al igualar 1-1 como visitante frente a San Lorenzo. La Academia, que tuvo al campanense Leonardo Sigali entre los suplentes, finalizó esta primera fase con 30 puntos, producto de 8 victorias y 6 empates. En tanto, el Ciclón (el campanense Nicolás Blandi ingresó en la parte final del encuentro) culminó con la mitad: apenas 15 unidades. ZONA B: DEFINICIÓN Con Estudiantes y Boca ya clasificados como primero y segundo, respectivamente, esta tarde, desde las 16.30, se definen los dos boletos restantes a Cuartos de Final de la Zona B. Tigre (20 puntos) recibe al Xeneize; Aldosivi (20) juega en Mar del Plata con Arsenal; y Huracán (18) visita a Independiente en Avellaneda. La jornada se cierra con el duelo Rosario Central vs Estudiantes de La Plata (19.00). Ayer, en tanto, Barracas Central le ganó 3-1 a Godoy Cruz y concluyó con 19 puntos. DUELO CLAVE Por la 13ª fecha de la Primera B Metropolitana, Comunicaciones (escolta del Torneo Apertura con 21 puntos) recibe al líder Ituzaingo (24) desde las 14.10, con transmisión de TyC Sports. ARRANCA LA D Con dos partidos, este sábado se pone en marcha el Torneo Apertura de la Primera D. Juegan Juventud Unida vs Centro Español y Sportivo Barracas vs Yupanqui. El debut de Mercedes (visita a Muñiz) quedó para mañana domingo. LAUTARO Y PAULO En el inicio de la 36ª fecha de la Serie A, Lautaro Martínez marcó por duplicado en la victoria del Inter, 4-2 sobre Empoli. De esa manera, el Neroazzurro quedó como único líder, un punto por encima de Milan (mañana visita a Hellas Verona). En tanto, Juventus cayó 2-1 en su visita a Genoa, a pesar que el cordobés Paulo Dybala abrió el marcador a los 3 del ST.