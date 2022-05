Juegan desde las 15.30 horas en busca de su séptima victoria al hilo. Por la 10ª y anteúltima fecha de la primera fase de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará hoy como visitante a Deportivo Morón en un partido que comenzará a las 15.30 horas. Las Portuarias suman seis victorias consecutivas, una racha que les permitió asegurar su clasificación a la Fase Ascenso y que las tiene peleando por el primer puesto de la Zona B. Por su parte, Morón tiene todavía una mínima chance de seguir en carrera por el ascenso: debe ganar sus dos partidos restantes y esperar que San Miguel no sume unidades. Actualmente, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Argentino de Rosario, 21 puntos; 2) Sarmiento de Junín, 20 puntos; 3) Puerto Nuevo, 19 puntos; 4) Argentino de Quilmes, 16 puntos; 5) Argentinos Juniors, 15 puntos; 6) San Miguel, 13 puntos; 7) Deportivo Merlo, 8 puntos; 8) Camioneros y Deportivo Morón, 7 puntos; 10) Luján, 4 puntos; 11) Liniers, sin puntos. Hoy, por esta Zona B también jugarán Argentino de Rosario vs Camioneros. El resto de los partidos se disputará mañana: Argentino de Quilmes vs San Miguel, Argentinos Juniors vs Sarmiento y Luján vs Liniers. Queda libre Deportivo Merlo.



PORTUARIAS Y GALLITAS SE VUELVEN A ENCONTRAR ESTA TARDE EN PONTEVEDRA