Con Carlos Ortega a la cabeza, el peronismo volvió a colmar el gimnasio del Club Alumni

Fue un multitudinario almuerzo realizado ayer para conmemorar el Día del Trabajador y el natalicio de Eva Perón. Oscar Echegaray, María Eugenia Giroldi, Soledad Alonso y Carlos Ortega fueron los oradores. "8 años esperando Carlos Ortega para que nos devuelvas esto... 8 años para ver multitudinariamente reunido al peronismo de Campana", señaló ayer al mediodía María Eugenia Giroldi en el gimnasio del club Alumni, colmado por más de 800 militantes del justicialismo quienes acudieron a un almuerzo convocado por el Partido Justicialista de Campana para conmemorar el natalicio de Eva Perón y también el Día del Trabajador. La vicepresidenta el Partido Justicialista de Campana fue una de las oradoras en la reunión, junto a la Diputada Provincial Soledad Alonso y convencional provincial por el PJ, Oscar Echegaray, referente del Movimiento Evita; y el presidente del PJ local, Carlos Ortega. Ante un marco multitudinario y cargado de mística peronista, Carlos "Toro" Ortega fue muy claro al momento de dirigirse a los presentes: "Estoy orgulloso de sentirme tan acompañado, y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Muchos se quedan satisfechos con ser la mayoría de una minoría. Eso no puede ser así… no vamos a transformar Campana con 3 ó 4 concejales. Tenemos que volver gobernar la ciudad", expresó en clara alusión al resultado de las últimas elecciones legislativas en las cuales el Frente de Todos quedó en franca minoría en el Concejo Deliberante de Campana y también tuvo críticas a la actual administración: "Que asfalten todas las calles que quieran, pero también quiero que se radiquen industrias en Campana. Hace 6 años que no se radican industrias". Oscar Echegaray, quien fue el encargado de abrir el acto, dijo: "Acá está el peronismo que, con aciertos y errores, siempre luchó por los trabajadores y para que les rinda la plata que llevan a sus hogares. El peronismo es el único que siempre peleó por eso. Y por eso mismo tenemos que volver a lograr esa confianza y que nos voten por convicciones, que todos los vecinos, y entre ellos los más humildes se sientan identificados con su Intendente, porque saben que es un compañero peronista". En ese mismo sentido, cuando Giroldi tomó la palabra señaló: "Volvamos a recuperar nuestra esencia, a golpear la puerta de cada compañero y de cada vecino, para que como decíamos en el 95 nos den una oportunidad. Creo que este gimnasio del club Alumni, lleno, habla por sí solo. Hay ganas, hay compromiso. Hoy comenzamos a recorrer un nuevo camino en el peronismo campanense". Mientras la diputada Alonso tomaba el micrófono para iniciar su intervención, los presentes coreaban a viva voz y golpeando los tablones de las mesas "Vamos a volver…". "Claro que vamos a volver. Vamos a volver a enamorar a las compañeras y compañeros que no nos acompañaron en las últimas 5 elecciones. Para volver y volver mejores (…) Para eso es fundamental que entendamos que podemos transformar la realidad solamente cuando todos y todas se sienten adentro. Cuando no te expulsan, cuando no hay mezquindades, cuando te llaman a trabajar de manera genuina y podemos mirar a cada una y uno de ustedes a los ojos porque no les mentimos. No tenemos nada que esconder: queremos volver en el 2023 a la intendencia. Queremos que Carlos Ortega sea intendente de la Municipalidad de Campana", señaló.

Luego de los discursos, los asistentes compartieron un almuerzo de camaradería. OFRENDA FLORAL Luego del almuerzo en el club Alumni, que se extendió pasadas las 16, los cuatro oradores y un grupo de militantes se trasladaron hasta la plaza Eduardo Costa para depositar una ofrenda floral en el busto de Eva Duarte de Perón, en conmemoración de su natalicio, el 7 de mayo de 1919. "Evita, fundamentalmente, tenía conciencia de clase y por sobre todo, de la puja distributiva en juego. Me quedo con la Evita de la lucha cotidiana contra la oligarquía y por la reivindicación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. También, fue pionera en defender los derechos de la mujer. Ahí tenemos el voto femenino, y también la patria potestad compartida, que son parte de su extenso y prolífico legado", reflexionó el presidente del PJ Campana, Carlos Ortega.

