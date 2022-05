El cuerpo técnico aprovechó la fecha libre y concretó cuatro jornadas de entrenamientos en "doble turno" para reforzar la base física de cara a lo que resta del campeonato. Juan Pablo Zárate evoluciona favorablemente de su lesión.

La injusta derrota ante Belgrano de Córdoba marcó una pausa en el campeonato para Villa Dálmine, que este fin de semana no tiene acción, dado que queda libre en la 14ª fecha. Esta situación fue aprovechada por el cuerpo técnico para encarar una "mini pretemporada" que el plantel desarrolló desde lunes hasta ayer sábado.

En estos seis días, el plantel realizó cuatro jornadas de entrenamientos en "doble turno": el lunes dividió el trabajo entre el estadio de Mitre y Puccini y el predio Héctor Fillopski, mientras martes, jueves y viernes completó esa doble sesión en Los Cardales. En tanto, miércoles y sábado entrenó solamente por la mañana.

El objetivo fue "reforzar las cualidades de base de resistencia y fuerza" para encarar lo que resta del campeonato, le explicaron a LAD desde el cuerpo técnico. Para eso se realizaron "ejercicios mixtos, buscando trabajar las cualidades tácticas con pelota y reforzar las cualidades físicas de resistencia y potencia aeróbica".

Además, también se establecieron programas nutricionales especiales para los jugadores junto a la Lic. Florencia Zarantonello, quien es nutricionista deportiva y es actualmente parte del staff de colaboradores del cuerpo técnico.

Después de descansar este domingo, el plantel volverá mañana lunes a los entrenamientos, en lo que será una semana precompetitiva normal, aunque extensa, dado que el Violeta enfrentaría recién el próximo lunes 16 a Almirante Brown.

Para ese compromiso, el entrenador Carlos Pereyra no podrá contar con el defensor Gabriel Pusula (debe una fecha de sanción por su expulsión ante Deportivo Riestra) ni con el mediocampista Nicolás Bertochi (ante Belgrano llegó a las cinco tarjetas amarillas).

En cambio, "Jetín" volverá a tener a disposición a Braian Camisassa (ya cumplió su suspensión por acumulación de amarillas) y Valentín Albano (recuperado de la lesión sufrida frente a Güemes de Santiago del Estero).

El DT, además, aguarda por la evolución de Juan Pablo Zárate, quien se está rehabilitando de la lesión que sufrió en los meniscos en el duelo ante Güemes. Durante esta semana trabajó, principalmente, diferenciado con los kinesiólogos, pero ya empezó a probar en algunos ejercicios con el resto de sus compañeros.



EL PLANTEL ESTUVO ENTRENANDO EN LOS CARDALES DURANTE ESTA SEMANA.





ZARATE TRABAJÓ DIFERENCIADO, PERO ENTRÓ EN LA PARTE FINAL DE SU REHABILITACIÓN.

SE RESEMBRÓ EL CÉSPED EN MITRE Y PUCCINI

El parate que provocó la fecha libre de Villa Dálmine también fue aprovechado por la dirigencia para realizar el resembrado de invierno (se utiliza un césped especial para cada estación) en el campo de juego del estadio de Mitre y Puccini.

Las tareas están a cargo de la empresa Agrosport Pro y se espera que el terreno llegue en óptimas condiciones para la 16ª fecha, cuando el Violeta será local frente a Gimnasia de Jujuy en un partido que se disputaría el sábado 21 de mayo.

Además, la misma empresa comenzó también el resembrado de la cancha N° 4 del predio "Héctor Fillopski". A partir de junio, esta cancha será de uso exclusivo del plantel profesional. De esta manera, según resaltaron desde el club, los jugadores de Primera División entrenarán en el mismo predio que lo hacen las divisiones juveniles y las categorías infantiles.



LOS TRABAJOS ESTÁN A CARGO DE LA EMPRESA AGROSPORT PRO.

BELGRANO TAMBIÉN LE GANÓ A ALMIRANTE BROWN

El Pirata se impuso 1-0 y logró su 11º triunfos en 13 presentaciones.

En la continuidad de la 14ª fecha, Belgrano dio otro paso más camino a su gran objetivo: volver a Primera División. El Pirata venció 1-0 como local a Almirante Brown (próximo rival de Villa Dálmine) y logró su 11º triunfo en 13 presentaciones. Así, volvió a tomar siete puntos de ventaja sobre San Martín de Tucumán, que mañana recibe a Instituto.

Los demás resultados de ayer fueron: Deportivo Riestra 0-4 Gimnasia (J), Defensores de Belgrano 1-1 Sacachispas, San Martín (SJ) 0-0 Alvarado, Estudiantes (BA) 1-0 Nueva Chicago, Atlético de Rafaela 1-2 Quilmes y Tristán Suárez 0-1 Agropecuario.

El viernes habían jugado: San Telmo 2-1 Deportivo Madryn y Atlanta 1-1 Almagro.

En tanto, la programación de hoy ofrece seis cotejos: Brown (A) vs Mitre (11.00), Guillermo Brown vs Independiente Rivadavia (15.00), Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Morón (16.00), Chaco For Ever vs Estudiantes de Río Cuarto (16.00), Chacarita vs Ferro Carril Oeste (18.35) y Güemes vs Flandria (19.00).

El lunes se cerrará la fecha con: All Boys vs Temperley (19.10), Santamarina vs Deportivo Maipú (20.30) y San Martín de Tucumán vs Instituto (21.10).