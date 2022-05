Milagrosamente ilesos

P U B L I C



Anoche tuvo lugar un fuerte impacto en la Ruta 6. No hubo traslados. Una Volkswagen Saveiro y una Toyota Corolla Cross colisionaron anoche sobre la Ruta 6, a mitad de camino entre el camping del sindicato petrolero y Los Cardales. Según se informó, la Saverio transitaba en dirección a Campana cuando su conductor perdió el control del vehículo al cortársele la dirección y se cruzó de mano, impactando con la Toyota que se dirigía en dirección a Los Cardales. A pesar de la violencia del impacto, los protagonistas del siniestro no tenían lesiones de relevancia y no fue necesario realizar traslados al hospital municipal. En el operativo estuvieron presentes SAME, Bomberos, y efectivos del Comando de Patrullas y del Destacamento Alto Los Cardales.

La Corolla Cross se dirigía en dirección a Los Cardales cuando recibió el impacto.





A la Saveiro se le cortó la dirección y se cruzó de mano.

