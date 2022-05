Después de lograr, en los 800 metros libres, el tiempo necesario para clasificarse al Mundial Junior, la joven campanense volvió a brillar ayer en el Metropolitano al alcanzar, en 400 y 1.500 libres, registros que podrían abrirle la puerta para Budapest. El Campeonato Metropolitano de Otoño-Invierno 2022 se transformó en un trampolín a competencias internacionales para Agostina Hein. La nadadora campanense, de 14 años recién cumplidos, logró el viernes la clasificación al Mundial Junior al registrar "Marca A" en la prueba de 800 metros libres. Y ayer sábado volvió a hacer de las suyas: en 400 y 1.500 metros libres alcanzó "Marcas B" para la 19ª edición del Campeonato Mundial de Mayores. Esto no significa que la joven de nuestra ciudad participará del evento que reunirá a los mejores nadadores del planeta en Budapest, del 17 de junio al 3 de julio; sino que tendría la posibilidad de estar presente. Ello, finalmente, dependerá de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y de procesos administrativos del campeonato. Igualmente, la proximidad del Mundial de Mayores es un contratiempo para Hein, cuyo real objetivo es llegar de la mejor manera al Mundial Junior que se realizará a partir del 30 de agosto en Lima, Perú, donde estarán los mejores nadadores Sub 19. Ayer, en el complejo acuático del Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, Agostina volvió a mejorar su tiempo en los 400 metros libres al frenar el cronómetro en 4 minutos, 19 segundos y 28 centésimas. De esa manera ganó la prueba, dejando atrás por más de cinco segundos a Lucía Gauna (19 años) y quedando a menos de cuatro segundos del récord nacional de la categoría Cadete. Posteriormente se midió en los 1.500 metros y lo hizo de gran manera: estableció un registro de 17m06s17 con el que ganó la prueba y que se transformó en su referencia para esta distancia. Así, además, alcanzó otra "Marca B" para el Mundial de Mayores y quedó a menos de 3 segundos de la "Marca A" requerida para el Mundial Junior en los 1.500 metros. Finalmente, su participación en este Campeonato Metropolitano culminó con los 200 metros libres, carrera a la que llegó súper exigida por el desgaste previo. Igualmente, su tiempo de 2m06s24 (un segundo y medio por encima de su "personal best") le alcanzó para ubicarse en el segundo puesto de la prueba por detrás de Lucía Gauna, quien registró 2m02s57 ("Marca B" para el Mundial de Mayores). De esta manera, el balance final de la campanense en este evento fue de tres medallas doradas, una de plata y una de bronce; una "Marca A" para el Mundial Junior; y dos "Marcas B" para el Mundial de Mayores. Ni más ni menos que con 14 años recién cumplidos.

AYER, AGOSTINA GANÓ LAS PRUEBAS DE 400 Y 1.500 METROS LIBRES Y FUE SEGUNDA EN LA DE 200.