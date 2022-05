P U B L I C



OCHO CASOS Al menos ocho niños están siendo estudiados en diferentes puntos del país ya que podrían tener hepatitis graves. Así lo confirmó en las últimas horas el Ministerio de Salud de la Nación, que además informó que esos casos están en investigación epidemiológica y aún no han sido clasificados como hepatitis graves de origen desconocido. Desde la cartera sanitaria comentaron que se trata de casos aislados y sin conexión alguna entre sí, al mismo tiempo que enfatizaron que "no se trata de un brote sino de una situación que no escapa a lo que se notifica en forma habitual", ya que todos los años se registran casos con cuadros similares de hepatitis agudas graves sin diagnóstico. Igualmente, el Ministerio, ante la alerta epidemiológica que se produjo en otros países del mundo y que también se emitió en nuestro país el pasado 27 de abril, recomienda a la población controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación para cada edad, realizar higiene frecuente de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca.



CENSO: QUÉ NO HACER En 1993 se decretó, a través de la Ley 24.254, que el día del censo es feriado nacional en todo el país. La misma Ley informa que hay ciertas actividades que no se pueden realizar hasta las 20 horas, como por ejemplo, las funciones de teatro y cine, competencias deportivas y cualquier tipo de espectáculos o reuniones públicas, ya sea al aire libre o en sitios cerrados. Además, deberán permanecer cerrados los comercios relacionados a la venta de artículos, alimentos y clubes. Es decir, los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y clubes tendrán que estar cerrados hasta las 20 hs. Los servicios que sí trabajarán durante el día del censo serán los llamados servicios esenciales. ASESINATO Y SUICIDIO El argentino acusado de asesinar a su ex pareja en Buzios, una empresaria también argentina, fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en el estado de Espíritu Santo, en Brasil. Si bien la muerte de Diego Hernández Fusaro ocurrió dos días después del crimen de la empresaria Evangelina Mariel Trotta, de 48 años, es decir el pasado 24 de abril, recién se dio a conocer en las últimas horas por la Policía de Brasil. Según trascendió, Fusaro se habría suicidado con un arma de fuego y la División de Homicidios de la Policía Civil de Espíritu Santo comunicó esta semana a las autoridades de Río de Janeiro que el cuerpo hallado en el hotel corresponde al del ciudadano argentino que estaba siendo buscado por el crimen de Trotta. Tras encontrar muerta de 18 puñaladas a la mujer en su casa, la Policía brasileña comenzó a buscar a los sospechosos y si bien al principio se pensaba que había sido un homicidio en ocasión de robo, luego las pistas apuntaron contra Hernández Fusaro, padre de los tres hijos de la empresaria, de 13, 15 y 18 años, de la que estaba separado hacía un año y medio aproximadamente. TRAGEDIA EN EL CARIBE Al menos 22 personas, entre ellas un niño y una mujer embarazada, murieron en la explosión del hotel Saratoga de La Habana, mientras que otras 64 resultaron heridas de distinta gravedad. Las autoridades cubanas atribuyeron el motivo de la explosión a "una pérdida de gas" que ocasionó un derrumbe en gran parte del establecimiento y un incendio. Las plantas superiores e inferiores sufrieron daños de gran magnitud y los escombros superaban la altura de una persona promedio. El establecimiento afectado llevaba cerrado más de dos años debido a la pandemia de covid-19 y preparaba su reapertura para el 10 de mayo.