La cuarta fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) dejó victorias como visitante de los dos equipos de nuestra ciudad que participan de la División A del certamen: Ciudad de Campana venció 73-50 a Deportivo Arenal en Ingeniero Maschwitz, mientras Campana Boat Club superó 67-59 a Defensores Unidos en Zárate.

De esta manera, ambos conjuntos mejoraron su registro en la competencia y ahora tienen récord de tres triunfos y apenas una derrota. Por ello se ubican por detrás de Independiente de Zárate, el único invicto que tiene el campeonato.

En Ingeniero Maschwitz, el CCC se recuperó justamente de su caída ante el Rojo. Y lo hizo sin mayores inconvenientes: en un partido de bajo goleo supo controlar a su rival e ir construyendo una ventaja tranquilizadora. En el primer cuarto lo hizo a través de Dante Díaz (7 puntos en el parcial) y Francisco Santini (3 triples). Y en el segundo capítulo amplió diferencias con un buen ingreso de Emmanuel Lavergne (7).

En el tercero, dos triples de mismo Lavergne y el buen aporte de Juan Pablo Horst (6) permitieron que el Tricolor tomara 20 puntos de ventaja y que su entrenador, Martín Trovellesi, pudiera rotar a todos sus jugadores.

En tanto, en Villa Fox, Boat Club debió sortear un juego mucho más reñido. De hecho, al término de los primeros diez minutos perdía 14-12. Pero los dirigidos por Nahuel Pinto reaccionaron en el segundo cuarto gracias a un muy buen ingreso de Marcelo Sosa (12 puntos en el parcial) y se fueron al descanso largo con ventaja de cuatro puntos (33-29).

En el tercer capítulo, esa renta se vio recortada. Pero en el último, el Bote logró bajar el goleo de CADU y aprovechó buenos pasajes de Guido Cadelli (7) y Tomás Irisarri (5) para sellar la victoria a su favor.

En los otros partidos de esta cuarta fecha del Torneo Oficial de la ABZC, Independiente de Zárate venció 91-79 a Honor y Patria de Capilla del Señor en duelo de invictos, mientras Central Buenos Aires le ganó 70-53 a Atlético Pilar como visitante.

Con estos resultados, las posiciones de la División A quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente (3-0); 2) Ciudad de Campana, Boat Club y Honor y Patria (3-1); 5) Ingeniero Raver de Los Cardales (2-1); 6) Central Buenos Aires (2-2); 7) Atlético Pilar y Deportivo Arenal (0-3); y 9) Defensores Unidos (0-4).

En la próxima fecha, el CCC quedará libre, mientras el CBC será local ante Atlético Pilar. Los restantes encuentros serán: Honor y Patria vs Deportivo Arenal, Defensores Unidos vs Ingeniero Raver y Central Buenos Aires vs Independiente.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

DEPORTIVO ARENAL (50): Octavio Bolotti (3), Leonardo Miranda (2), Ezequiel Amaya (10), Augusto Gazzone (10) y Emiliano Amaya (4) (FI) Camilo Sorrentino (0), Tomás Scapini (7), Gabriel Rivarola (11), Victorio Fiammingo (3), Facundo Mauri (0), Franco Ortega (0) y Horacio Ruiz (0). DT: José Urriza.

CIUDAD DE CAMPANA (73): Dante Díaz (7), Franco Garín (8), Francisco Santini (9), Mariano Rubin (3) y Juan Pablo Horst (10) (FI) Luis Díaz (3), Emmanuel Lavergne (13), Pablo Aguilera (9), Thiago Guevara (6) y Agustín Ailloud (4). DT: Martín Trovellesi.

PARCIALES: 13-21 / 12-18 (25-39) / 13-20 (38-59) / 12-14 (50-73).

GIMNASIO: Deportivo Arenal.

JUECES: Pablo Cesio y Daniela Kohan.



SÍNTESIS DEL PARTIDO

DEFENSORES UNIDOS (59): Carlos Garín Palacios (10), Guido Tedesco (13), Damián Sánchez (0), Thomas Franco (13) y Elías Schaumann (5) (FI) Ezequiel Ramos Chávez (7), Juan Guasta (2), Mateo Britos (4), Tiago Tasso (2), Theo Criado (3) y Santiago Pattini (0). DT: Juan Negro

CAMPANA BOAT CLUB (67): Valentín Rivero (3), Joaquín Cazurro (8), Bruno Santini (4), Federico Rucci (3) e Ivo Cajide (12) (FI) Guido Cadelli (9), Tomás Irisarri (10), Marcelo Sosa (18), Gustavo Marafioti (0) y Fausto Mammoli (0). DT: Nahuel Pinto.

PARCIALES: 14-12 / 15-23 (29-33) / 19-17 (48-50) / 11-17 (59-67).

GIMNASIO: Defensores Unidos.

JUECES: Mariano Imosi y Sergio Verón.