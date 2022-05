Alerta por brote de Hepatitis Aguda Grave de origen desconocido en niños

Dr. Federico R. Simioli

El 15 de abril de 2022 la Organización Mundial de la Salud, emitió un alerta en relación a la aparición de un brote de hepatitis aguda de etiología desconocida en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en niños pequeños previamente sanos en general. Esta semana, Argentina se sumó a la lista de al menos 20 países con pacientes infantiles confirmados con hepatitis de origen desconocido, una patología que afecta a más de 230 menores en el mundo. La presentación clínica de los casos identificados es de una hepatitis aguda con enzimas transaminasas hepáticas marcadamente elevadas, a menudo con ictericia clínica (coloración amarillenta de la piel y mucosas), en ocasiones precedida por síntomas gastrointestinales. Los virus que comúnmente causan hepatitis (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Dentro de los casos analizados, en al menos 74 se ha detectado adenovirus, tipificándose 18 casos que se pudieron estudiar molecularmente como tipo F 41. En el Reino Unido, donde se han notificado la mayoría de los casos hasta la fecha, se ha observado recientemente un aumento significativo de infecciones por adenovirus en la comunidad (particularmente detectados en muestras fecales de población pediátrica) tras los bajos niveles de circulación a principios de la pandemia. El Adenovirus tipo F 41 causa comúnmente gastroenteritis aguda pediátrica, con síntomas típicos como diarrea, vómitos y fiebre. En algunas oportunidades, puede acompañarse de síntomas respiratorios. Si bien ha habido reporte de casos de hepatitis causada por Adenovirus F 41 en población pediátrica con inmunocompromiso, no es una causa frecuente de hepatitis en inmunocompetentes. La gran mayoría de los casos de los que se tiene información no han recibido vacuna contra el COVID-19. Las medidas de prevención para adenovirus y otras infecciones comunes son: la higiene de manos regular, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca. Además hay que estar alerta ante síntomas de hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) en menores de 16 años. Es importante también controlar y completar los esquemas de vacunación para la edad. El Ministerio de Salud informó que se estudian ocho casos sospechosos de hepatitis graves de origen desconocido en población pediátrica en distintos puntos del país, aunque remarcó que son casos aislados sin conexión entre sí y que no se trata de un brote, sino de una situación que no escapa a lo que se notifica en forma habitual, ya que todos los años se registran casos con cuadros similares de hepatitis agudas graves sin diagnóstico. Federico Simioli es médico Infectólogo - M.N. 134255 / M.P. 551400 - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / WhatsApp: 03489-555606