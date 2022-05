Mara Pedrazzoli En su discurso el pasado viernes Cristina Fernández habló del fenómeno del "trabajador (en relación de dependencia) pobre", algo que no había ocurrido nunca en nuestro país, y lo vinculó a una decisión deliberada de la política económica "de concentración del ingreso y salarios bajos". Un misil hacia Guzmán y otro para Matías Kulfas. Además pergueñó: si se "ha decidido ser un modelo de producción y exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central", si me faltan dólares entonces alguien está fallando. Planteó así una discusión profunda, de fondo, en materia de política económica y que puede resumirse en una sola idea: ¿cuál debe ser el ritmo de devaluación cambiaria? Si se desea mantener un tipo de cambio competitivo, como plantea una parte de la heterodoxia entre ellos Matías Kulfas, el poder de compra de los salarios suele erosionarse al ritmo de la devaluación. Si la tasa de devaluación se estabiliza, ese perjuicio puede atemperarse. Pero la estabilidad cambiaria siempre ha sido una materia pendiente en nuestro país, y pasar de una devaluación moderada al salto cambiario un ensayo frecuente. Por otro lado, si se aprecia el tipo de cambio (el modelo cristinista) en el corto plazo impacta a favor del consumo, pero tiempo después suelen aparecer presiones para una "corrección", y además la pérdida de competitividad puede afectar a ciertas industrias mano de obra intensivas. La lectura de los indicadores económicos es atravezada por esas perspectivas: el tipo de cambio real (que reúne la evolución del precio del dólar, de los salarios y la inflación doméstica) está por debajo del promedio histórico y viene retrocediento desde diciembre de 2020: perdemos competitividad, señalan unos. Aún así el mismo indicador está un 23% arriba de los niveles de la Convertibilidad, es decir que hay margen para seguir apreciando, indican los otros. En 2020 dólar, salarios y precios domésticos se movieron casi en tandem (el oficial trepó 38%, los salarios registrados 34% y la inflación 31%). En 2021 el dólar oficial quedó rezagado respecto de los precios internos y los salarios apenas ganaron a la inflación nuevamente (el oficial subió 26% contra 55% los salarios registrados y 51% la inflación; el dólar CCL aumentaba 45%). Esa tendencia se acentúa en lo que va de 2022 (7,3% de devaluación acumulada contra 16,1% de inflación) y se suma un ajuste lento de los salarios nominales (8,7% en el bimestre) propio de los primeros meses del año. Esto ayuda a comprender parte de lo sucedido en la última semana. Por un lado, la propuesta presentada por Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados para adelantar al 1° de julio la totalidad de los aumentos pautados en el Consejo del Salario para 2022, lo que llevaría al salario mínimo a $47.850. Caso contrario se percibiría un aumento del 45% recién en diciembre mientras se espera que la inflación supere el 60% este año. También la felicitación pública de Cristina Fernández a Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, por la paritaria del 60% para este año. Es la nueva pauta nominal, otros gremios (como Aceiteros, Gastronómicos y Sanidad) también cerraron en torno a eso y con posibilidad de reapertura. Es importante desandar cualesquiera hayan sido los pasos que nos llevaron al "trabajador pobre". Resta ver, desde el lado de los movimientos sociales y otras políticas prometidas por el gabinete económico si pueden también proteger a los trabajadores informales, autónomos y monotributistas. Del lado de las presiones para aumentar el tipo de cambio se ubica el último informe de la Bolsa de Cereales de Rosario, que advierte menores despachos de exportaciones de granos medidas en volúmenes y adjudica este comportamiento no a la sequía que afectó a la cosecha de soja sino a la retención de granos en silobolsa. Un comportamiento típico de contextos de apreciación real: retener ventas especulando con una devaluación y vender luego a un precio más alto. Típico de 2015. Hay una guerra contra la inflación pero la economía parece hace tiempo estar en batalla. Salarios, precios y dólar. Sobre la cuestión distributiva los interrogantes son aún mayores, casi no se sabe por dónde empezar.