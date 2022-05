Efemérides del día de la fecha, 8 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA El 8 de mayo se conmemora el Día de la Cruz Roja para recordar el natalicio de Hernri Dunant, comerciante, banquero y filántropo suizo, para reconocer su labor humanitaria y al mismo tiempo generar conciencia y muestras de apoyo a las organizaciones que trabajan para mejorar las condiciones de determinados sectores sociales que por distintas causas o factores se encuentran en estado de vulnerabilidad permanente o eventual. En 1880 se fundó Cruz Roja Argentina, asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario que forma parte del Movimiento de la Cruz Roja Internacional y que, actualmente, trabaja en áreas de educación, sanidad, trabajo social, entre otras. Dunant recibió el Premio Nobel de la Paz en 1901.



DÍA DE LA VIRGEN MARÍA DE LUJÁN Hoy se celebra el Día de la Virgen de Luján. Su devoción es una de las más populares en países latinoamericanos, y sobre todo en Argentina donde es la patrona del país. También tiene fieles seguidores en países vecinos, ya que en 1930, el Papa Pío XI la declaró patrona de Uruguay y Paraguay. La escultura mide tan sólo 38 centímetros y está realizada en terracota. En 1763 se inauguró el primer santuario, pero la celebración anual corresponde al 8 de mayo de 1887 cuando el Papa León XIII celebró la coronación canónica de la imagen, con la asistencia de altos dignatarios de la Iglesia Romana y del Cabildo Eclesiástico Metropolitano.



EL ÚLTIMO DE THE BEATLES Let It Be es el duodécimo y último álbum de estudio de la banda de rock inglesa The Beatles. Fue lanzado el 8 de mayo de 1970, días después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney de la banda, y con ella la disolución pública del grupo.? A pesar de haberse grabado en su mayoría durante enero de 1969, el álbum se considera como el último disco de la banda, dado que se lanzó después de Abbey Road, que fue publicado en septiembre de 1969. Contiene los hits: Across the universe, Let it be; I´ve got a feeling; Get back; Two of us; Dig a Pony; y I me mine, entre otros.