Cada día vemos en toda la tierra, como el odio, el rencor y la venganza van consumiendo el mundo en que vivimos. Y eso ya estaba anunciado en La Biblia. (2da Timoteo 3: 1-5) "También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita". Nadie está libre de ver familias autodestruyéndose, asesinatos en las calles, peleas, conflictos entre parejas, racismo, discriminación, etc. Es que la falta de amor a Dios y al prójimo, cada vez va aumentando en las personas. Y aun muchos que se dicen cristianos, han olvidado el amor a Dios y al prójimo, Jesús dijo: "No hay otro mandamiento mayor que éstos." (Marcos 12:31) Dios es claro; "Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor". (1ra Juan 4:7-8). Desde hace ya hace varios días he estado orando personalmente, pidiendo a Dios perdón por todo lo malo que hay en mi corazón, le digo: Padre ayúdame a agradarte, quiero hacerlo. Te invito a que lo hagas también. Cada día necesitamos buscar y conocer más a Dios, porque si no lo hacemos jamás conoceremos qué es el amor. Necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios y dejar que Él haga su obra en nosotros. Sólo así sabremos amar a Dios y a nuestro prójimo. No esperes otro día más, hoy puedes entregar tu corazón a Cristo y dejar que Él lo limpie. ¡Dios habita en el corazón limpio! (2da Corintios 6:2) En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable; he aquí ahora es el día de salvación. ¿Quieres saber más sobre cómo tener paz en tu corazón? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar