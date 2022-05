"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 8 de Mayo de 2022 - Año II - Edición Nº 182 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Este domingo 8 de mayo es la 59º Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones bajo el lema "Llamados a edificar la familia humana". En su carta, el Papa Francisco nos dice: "La sinodalidad, el caminar juntos es una vocación fundamental para la Iglesia, y sólo en este horizonte es posible descubrir y valorar las diversas vocaciones, los carismas y los ministerios." Luego agrega: La palabra "vocación" no tiene que entenderse en sentido restrictivo, refiriéndola sólo a aquellos que siguen al Señor en el camino de una consagración particular. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo de reunir a la humanidad dispersa y reconciliarla con Dios. Esta es la dinámica de toda vocación: somos alcanzados por la mirada de Dios, que nos llama. La vocación, como la santidad, no es una experiencia extraordinaria reservada a unos pocos. Así como existe la "santidad de la puerta de al lado, también la vocación es para todos, porque Dios nos mira y nos llama a todos. Cuando acogemos esta mirada nuestra vida cambia. Todo se vuelve un diálogo vocacional, entre nosotros y el Señor, pero también entre nosotros y los demás. Un diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que somos: en la vocación al sacerdocio ordenado, ser instrumento de la gracia y de la misericordia de Cristo; en la vocación a la vida consagrada, ser alabanza de Dios y profecía de una humanidad nueva; en la vocación al matrimonio, ser don recíproco, y procreadores y educadores de la vida. En general, toda vocación y ministerio en la Iglesia nos llama a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios, para servir al bien y difundir el amor, con las obras y con las palabras. Toda vocación en la Iglesia, y en sentido amplio también en la sociedad, contribuye a un objetivo común: hacer que la armonía de los numerosos y diferentes dones que sólo el Espíritu Santo sabe realizar resuene entre los hombres y mujeres. Sacerdotes, consagradas, consagrados y fieles laicos caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el propósito para el que Dios nos ha creado. En esta fecha también se realiza la Colecta del Buen Pastor para el sostenimiento de nuestro Seminario Diocesano para los que deseen colaborar los datos de la cuenta es: Cuenta Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo: Banco HSBC Cta. Cte. 6133235124 CBU 1500613600061332351246 Muchas gracias por las oraciones y colaboración económica por el seminario.

ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO ARGENTINO Del 2 al 6 de mayo, se llevó a cabo la 120º Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino. Monseñor Oscar Ojea el lunes en la Misa de inicio manifestó: "Encontramos hoy un contexto nacional y mundial reticente al diálogo y afecto al monólogo. En la escena nacional todo es controversial. La primacía de las emociones y las pasiones divide familias y amigos. En este clima se hace muy difícil pensar y escuchar" Y subrayo que: Tenemos la responsabilidad de dialogar para llegar juntos a la manifestación de algunos indicios del querer de Dios para nosotros, para su pueblo que peregrina en la Argentina. El día martes los Obispos dedicaron la jornada para hacer una nueva lectura de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, guiados por la Comisión Episcopal de Fe y Cultura. En el día miércoles los Obispos tuvieron una jornada de trabajo en torno al Sínodo sobre la sinodalidad en la Iglesia, al cual ha convocado el Papa Francisco. Por la tarde, vía Zoom, los Obispos tuvieron un encuentro con Monseñor Luís Marín de San Martín, O.S.A, Subsecretario del Sínodo de los Obispos. En la cuarta jornada los obispos rezaron una Misa de especial intención por la paz en Ucrania, que fue celebrada según el Rito de la Iglesia Católica Maronita. El jueves fue presentado y aprobado el balance de la Conferencia Episcopal Argentina; por la tarde los Obispos estuvieron abocados al trabajo de las distintas Comisiones Episcopales. En este tramo de la Asamblea se contó con la presencia de laicas y laicos que se acercaron a Pilar para trabajar en comunión. Los Obispos recibieron la visita de Monseñor Luis Cabrejos, que compartió los principales puntos sobre las conclusiones y el desarrollo de la Asamblea Eclesial para Latinoamérica y el Caribe. Además, los Obispos enviaron una carta a Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, Arzobispo de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, expresando la cercanía con el pueblo de Ucrania. que sufre las consecuencias de la guerra. En la última jornada, el obispo de Orán Monseñor Luís Scozzina, compartió las noticias sobre la próxima Beatificación de los Mártires del Zenta. Finalmente, los Obispos enviaron una carta al Papa Francisco, en la cual expresan: "Tus hermanos obispos de la Iglesia que peregrina en la Argentina, reunidos en Asamblea Plenaria, deseamos hacerte llegar nuestra cercanía, afecto y adhesión. Nos duele el maltrato injusto a tu persona y a tu misión, sobre todo en nuestro país, movidos seguramente por intereses de poder y hasta mala intención que buscan manchar tu imagen y confundir a nuestro pueblo. Quisiéramos que nos sientas muy cerca tuyo en esta prueba, sosteniendo tus brazos que en perseverante oración le piden al Padre de toda la humanidad por la paz y la justicia".

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE MARTÍN GALLO El diácono Martín Gallo recibirá el Orden Sagrado como Presbítero por imposición de manos y oración consecratoria del Padre Obispo de la diócesis de Zárate - Campana Mons. Pedro M. Laxague, el sábado 14 de mayo a las 11 hs, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Maquinista Savio. El 6 de mayo, Martín realizó la profesión de fe y sus promesas ante el rector del Seminario diocesano "San Pedro y San Pablo", compañeros seminaristas y familiares. ¡Que Dios bendiga a nuestro hermano Martín! Rezamos para que seas un buen sacerdote de Cristo

