Dra. Berenice López Costanza

Desde 2013 cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario con el objetivo de crear conciencia y como iniciativa de la Coalición Mundial contra el Cáncer de Ovario. El cáncer de ovario aparece más frecuentemente en mujeres de entre 50 y 70 años. Es el segundo cáncer ginecológico más frecuente. Sin embargo, mueren más pacientes de cáncer de ovario que de cualquier otro tipo de tumor ginecológico. A menudo hay retrasos en el diagnóstico debido a que no existe una prueba de detección temprana, y los síntomas se confunden con otras enfermedades menos graves. Entre los factores que aumentan el riesgo de cáncer de ovario se incluyen: Edad avanzada, tener un familiar de primer grado que haya sufrido cáncer de ovario, no haber tenido hijos, haber tenido el primer hijo a una edad avanzada, menarca precoz, Menopausia tardía, haber sufrido cáncer de útero, mama, colon o antecedentes de alguno de estos tipos de cáncer. El uso de anticonceptivos orales disminuye significativamente el riesgo. ¿Sabías que...? Si una mujer tiene familiares de primer o segundo grado con cáncer de ovario o de mama, debe preguntar a su médico acerca de las pruebas genéticas para BRCA 1y 2. Cuando la mutación en estos genes está presente, los cánceres de ovario y de mama tienden a darse en familias. En determinadas ocasiones a las hijas /madres o hermanas de mujeres con mutación de los genes BRCA se les puede ofrecer la opción de extirparle los ovarios y las trompas de Falopio cuando ya no deseen tener hijos. Este abordaje elimina el riesgo de cáncer de ovario y reduce el riesgo de cáncer de mama. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de ovario? Muchas mujeres no presentan síntomas hasta que el cáncer está muy avanzado. El primer síntoma puede ser un ligero malestar en la parte inferior del abdomen, similar a una indigestión. Otros síntomas pueden ser distensión abdominal, pérdida de apetito y dolor de espalda Diagnóstico del cáncer de ovario Si el médico sospecha un cáncer de ovario basándose en los síntomas, en primer lugar se realiza una ecografía y una resonancia magnética nuclear. Luego se realizan análisis de sangre. El Tratamiento consiste en la extirpación de los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y todo el tejido afectado. Luego se continúa con quimioterapia y seguimiento clínico. No dejes de realizar tus controles ginecológicos anuales y ante la aparición de síntomas desconocidos o antecedentes familiares consultar con el especialista para despejar cualquier inquietud. Berenice López Costanza - MP 58234 MN 142864 - Especialista en Ginecología y Obstetricia. Cirugía Laparoscópica. Rehabilitación de Piso Pelviano. - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / WhatsApp: 03489-555606