Tú no eres tus pensamientos

El mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión con la vida, es la identificación con la mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. Vivir constantemente identificados con la mente, produce una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, palabras, imágenes, juicios y definiciones que bloquean toda relación verdadera con la vida. Solo debes comprender, que estás atrapado tras los barrotes conceptuales de tus pensamientos. Te has identificado con ellos, y obedeces lo que te diga "esa vocecita" sintiéndote poseída por ella. Pero ese es el gran engaño. Louise Hay en su libro: "Usted Puede Sanar su Vida" nos dice: No crea que su mente es la que lo controla, sino que "es usted quién controla a su mente". Es usted quién la usa, y es usted quién puede dejar de pensar esas viejas ideas. Cuando su pensamiento habitual intente volver, insistiendo en que "es tan difícil cambiar" asuma usted el control mental, hable con su mente, dígale ¡ahora opto por creer, que cada vez se me va haciendo más fácil cambiar! Tal vez tenga que repetir varias veces este diálogo con su mente para que ella reconozca que la que lleva el control es usted. "LO ÚNICO QUE USTED PUEDE CONTROLAR SON SUS PENSAMIENTOS". Los pensamientos pasados ya no están y los pensamientos futuros aún no se han formado, por lo tanto, lo que usted está pensando en éste preciso momento, está totalmente bajo su control. Por ejemplo, si durante mucho tiempo usted ha permitido que su hijo pequeño se quedara levantado hasta que él quisiera y ahora usted toma la decisión de que el chico se acueste todas las noches más temprano ¿qué cree que pasará la primera noche? El niño se revelará bajo esa nueva regla, es posible que chille y patalee para no cumplirla y haga todo lo posible para no irse a la cama. Si en ese momento usted afloja, "el niño ganará" pero si usted se mantiene firme con la decisión, el niño obedecerá. Lo mismo sucede con su mente, sin duda al principio se revelará. No querrá someterse a un nuevo entrenamiento, pero el control lo lleva usted y si se mantiene firme, en muy poco tiempo, la nueva manera de pensar habrá quedado establecida. Lo único que le queda por hacer a usted, es mantenerse alerta y no dejar que las viejas maneras de pensar lo vuelvan a atrapar!!!







María Lorena Toledo - Acompañante en Descodificación Biológica - Instagram @toledomaríalorena.bio - Facebook María Lorena Toledo