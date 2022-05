Las ocho veces que se fue al entretiempo abajo en el marcador terminó derrotado. Los problemas para defender la pelota parada y la falta de gol son las dos principales explicaciones. El martes, el Portuario visita a Claypole. Una obviedad: los partidos duran 90 minutos. Un dato: la suerte de Puerto Nuevo en el actual Torneo Apertura de la Primera C depende demasiado de lo que ocurra en los 45 iniciales. Es que las ocho veces que se fue al entretiempo en desventaja terminó perdiendo el encuentro, tal como le ocurrió el viernes frente a Atlas. En cambio, de las cinco oportunidades que culminó la primera parte con un resultado positivo, en cuatro de ellas logró sumar. Solamente Real Pilar le ganó el partido en el complemento (fue la única que vez que varió un resultado final respecto al primer tiempo). En tanto, ante Lamadrid, Leandro N. Alem y Midland, el elenco campanense sostuvo los empates parciales y frente a El Porvenir, la victoria (que es la única que ha cosechado hasta el momento). Esta situación estadística marca claramente que al Portuario se le complican de sobremanera los encuentros en los que debe remontar el resultado. De hecho, en lo que va de la temporada, nunca ha podido sumar después de quedar en desventaja. Una situación que se ha agravado en las últimas fechas por dos dificultades que ha mostrado el equipo que dirige Franco Toloza: muchos problemas para defender las pelotas paradas (que concede en exceso por momentos) y su falta de gol. Es que acumula cinco encuentros sin poder convertir y, así, obviamente, es imposible revertir cualquier resultado. EL ANÁLISIS DE TOLOZA Luego de la derrota ante Atlas, el entrenador Franco Toloza analizó el encuentro en diálogo con FM Radio City: "Hicimos un buen primer tiempo, fue de lo mejor que hicimos en estos últimos partidos. Sabíamos que ellos tenían un centrodelantero muy peligroso y en la primera que tuvo fue gol. Después, en el segundo tiempo no fuimos inteligentes y sufrimos una expulsión que no era para nada necesaria y se hizo todo muy cuesta arriba". Tanto el gol que abrió el partido (cabezazo del gigante Rodrigo Sánchez) como el que sentenció el pleito llegaron tras sendos tiros de esquina. "Está siendo un punto débil. Generamos muchas pelotas paradas en contra y si ofrecemos tantas opciones es probable que una nos metan", marcó el DT. Otro problema al que se refirió Toloza fue a las expulsiones que viene sufriendo el Portuario: una en cada una de los últimos tres encuentros: "Tenemos que solucionar el tema, tenemos que trabajarlo y que no nos siga pasando, porque si los partidos ya vienen cuesta arriba, con un hombre menos lo son todavía más". El entrenador admitió que Luis Rodríguez estuvo bien expulsado frente a Atlas, pero igualmente explotó durante el segundo tiempo contra el arbitraje de Damián Rubino y se terminó ganando también la roja. "Me pareció injusto el accionar de los árbitros en el segundo tiempo. Es algo que se viene repitiendo y nos genera impotencia, aunque no le podemos echar la culpa a los árbitros", señaló Toloza. En el rubro suspensiones, el entrenador recupera a Javier Balbuena y Maximiliano Lara, quienes cumplieron sus respectivas sanciones y todo indica que volverían a la titularidad el martes, cuando Puerto Nuevo enfrente como visitante a Claypole en busca de cortar la racha de ocho partidos sin victorias en la que se encuentra actualmente.

EL PORTUARIO NO GANÓ NINGÚN SEGUNDO TIEMPO EN LO QUE VA DE LA TEMPORADA.