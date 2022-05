P U B L I C





rincontuerca@ubbi.com KART PLUS: Esta especialidad del karting está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. COSTOS: Los altos costos y la falta de presupuestos acorde para estar en pista provocaron que Ariel Fontanot sea protagonista con el Ford en la Clase A del TC Regional ni tampoco el chasis de sus hijos. Todo un tema! NOVENO: Viene de correr en los chasis del TC Regional en el autódromo de Bs As donde tuvo un fin de semana complicado que lo llevó a no ser lo competitivo que deseaba Gaston Fernandez que igual corrió la final y terminó noveno en la carrera no deseada. AFLOJAR: Si bien la señora del piloto no estaba muy de acuerdo que su marido corra pero el paso del tiempo aflojó la situación y todo se va encaminando como para pensar que antes de fin de año está en pista representando a la ciudad cuna del primer auto argentino. PRUEBAS: Daniel Carballo sigue trabajando en la trasmisión de caja diferencial del Ford para ya presentarse en las picadas en Wilde a mediados de año donde harán las primeras pruebas para ver como todo viene funcionando para el gran evento. PREPARARSE: El piloto local se viene preparando para la copa de las nacionales que se desarrollaran en el autódromo de Lavalle en la provincia de Mendoza donde participan en estas picadas pilotos de Brasil, Uruguay, Chile y Argentinos. EVENTO: Un evento de nivel internacional que consiste de cuatro dias y se realizará el fin de semana del 12 de octubre con un parque interesante de autos lo que tiene muy motivado a Don Carballo. TURISMO ZONAL PISTA: La categoria está desarrollando una nueva propuesta para este fin de semana con sus dos clases dos y tres con su habitual parque de autos arrancando desde las 10 hs en el autódromo Juan y Oscar Galvez utilizando el circuito número ocho. PENSAR: Ante el petitorio desarrollado por el equipo de Juan Pablo Galliano invitando a Sponsor y seguidores a acompañar con su publicidad en el auto hace pensar en su vuelta a la alta competencia con la cupecita Chevrolet donde viene corriendo en la Clase "A" del TC Bonaerense. TURISMO PISTA: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra competencia del presente campeonato con otro parque interesante de autos en sus tres clases Uno, Dos y Tres en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a traves de Carburando. PARTE: En esta competencia son parte de la misma en la Clase Uno el zarateño Leandro Cracco y en la Clase Dos el representante de Los Cardales Claudio Cruzado. LANZAR: El autódromo de San Andres de Giles ya está en un momento increíble y listo para lanzar uno de los escenarios con mucha historia mas allá de cambio de lugar y de nombre que es muy potable para el automovilismo zonal. FORMULA UNO: La categoria mas importante del mundo esta desarrollando otra carrera del campeonato durante este fin de semana con el Gran Premio de Miami. Televisa Espn en directo. CONFORME: Ya adelantamos en esta sección que Juan Zucconi viene de probar con el Formula Tres Metropolitana donde quedó conforme y ahora se trabaja en el presupuesto para poder arrancar el campeonato. PROYECTO: En reciente nota televisiva Juan Carlos Bava confirmó el proyecto es subirse al TC Mouras y pelear la posibilidad para llegar al TC Pista con su actual equipo de Jose C Paz de los hermanos Caggiano. ABOCADO: Sin duda el pibe la tiene clara y por esto se bajó del automovilismo y por este año el Fiat Uno para la clase dos de Alma está guardado en el Taller y Agostino Giordano está abocado a su emprendimiento comercial que lo tiene motivado y compenetrado con este emprendimiento familiar. FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria Escuela del automovilismo está llevando adelante otra carrera del presente campeonato que en el autódromo de La Plata este fin de semana donde concretaron dos carreras con su habitual parque de autos. Desde las 9 hs comienzan su espectáculo. ADELANTE: El fin de semana del 23 y 24 de mayo la categoria GT900 llevará adelante sus 2 fechas tercera y cuarta del calendario en el autódromo Juan y Oscar Galvez de Capital Federal con la curiosidad que es la primera vez que visitan este escenario. MUNDIAL: Si viene el arranque el campeonato mundial de karting donde este 15 de mayo arranca en Belgica, 5 de junio en Italia y el 4 de setiembre en Francia donde en estas tres carreras estará participando Santino Panetta representando a la Argentina entre 52 pilotos de todos los lugares del mundo. Entre jovenes de 13 y 15 años para estas tres competencias. CONTENTO: Un buen momento está atravesando Luis Afonso con su karting donde viene de correr y ganar sumando puntos para el campeonato en la categoria Pako lo que lo mostró muy contento al hincha de Independiente. COMPRAR: En reciente nota radial Sebastian Abella contó como compró su carrera para vivir este presente y todo sucedió cuando fue a alquilar ese auto y sin esperarlo pensando en hacer una carrera le propuso vender la misma y el costo representaba el valor de dos alquileres del mismo y no dudó en realizar la operación. Mirá vos! FEDENOR: Las categorias que fiscaliza Fedenor llegan este fin de semana en el autódromo de Colon para concretar otra carrera del campeonato con un parque interesante de autos entre el total de las categorias donde desde las 9 hs estan arrancando con su espectáculo. FORMULA CITROEN: La monomarca desarrolla otra carrera del campeonato durante este fin de semana con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs arrancan en el autódromo de La Plata. ROTURA: Lo concreto es que el equipo Emma Team Racing está trabajando a pleno con sus autos tras lo sucedido en la ultima carrera con la rotura de motores que está complicado el presente para continuar en lo breve en el campeonato del Rally Mar y Sierra donde vienen participando. AVANZAR: Se avanza en el Minicooper de Gerardo Emma en primer lugar avanzando de a poco para poder desde lo económico terminar ese motor y tratar de ponerlo en pista lo antes posible. TRATANDO: Después se continuará en los otros dos que incluye al de Gustavo con su Bora y si bien ya está en pleno desarme van tratando de poner las piezas que demando tal rotura y aún no hay fecha para este retorno. JUNTAS: En cuanto al Fiesta también hay que hacerlo tema de juntas quemadas y no se sabe como quedó abajo porque es de aluminio el block lo que tampoco podrá continuar Vicky hasta que todo esté definido si bien esta semana también se arrancan con este auto. GUSTAR: Continuando con la dinastia Emma el joven Federico de 13 años en nota televisiva dejó entrever que al igual que su padre Gerardo le gustaria correr en karting algo complicado por estos momentos. PENSANDO: Tras desarmar el auto para desarrollar un trabajo a fondo ya van avanzando los mismos en el Fiat 600 del zarateño Ivan Gonzalez pensando en la carrera que se viene al autódromo capitalino que por primera vez visita el GT900. SUMARSE: Siguen los trabajos en el Jeep de Sandro Ariú que en el taller se va armando el motor donde ahora Yedro se sumará para aportar sus conocimientos y amigos del dueño de este vehículo para el 4x4. NUEVO: Es probable que a corto plazo un nuevo karting se sume a la categoria Kart Plus representando a la vecina ciudad de Zárate que se está armando en el taller de la calle Lavalle que utilizará un piloto que militó en el TC Regional en su momento. TURISMO CARRETERA: El autódromo de Rio Hondo fue el escenario para esta nueva fecha para la categoria durante este fin de semana donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. TERMINAR: El TC 2000 viene de correr en el autódromo de Concordia el pasado fin de semana donde el piloto local Matias Milla con el Renault terminó en el puesto tercero en la final. ACOMPAÑAR: Fanáticos del Turismo Carretera trabajan en la restauración del Ford que utilizó e identificó el Ford de Tito Urretivizcaya en su momento que curiosamente gente de Campana trabajó para acompañar al vasco en aquel momento donde llegó a pelear el campeonato. METERSE: Fue allá por el año 1997 que el Falcon tenia la publicidad de un correo y desde Campana Carlos Kisbisz, Nestor Rodriguez, Tatin Lopez, Jorge Clerici, Rosita, Oscar Rocca entre algunos mas se compenetraron mucho con este proyecto. TC PISTA: La categoria llega una vez mas al autódromo de Terma de Rio Hondo este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. PODIO: Un buen fin de semana en Dolores tuvo Fernando Rivas en la Clase Ligth del TC Bonaerense donde mostró su buen momento con otro podio con el Chevrolet donde además al representante de Zárate sumó puntos para el campeonato. RESULTADO: Este buen resultado para Rivas marcó que continuará todo el presente calendario dado que se desea pelear el campeonato dado que el tema presupuestos esta a la altura para tal emprendimiento. PARTICULAR: Pensando en la carrera del 25 de mayo en la ciudad de Bragado Juan Santillan y Enzo Valle vienen trabajando en sus camionetas en esta competencia tan particular con situaciones al estilo de los Dakar. PROCAR: El autódromo se viste de fiesta con la llegada de la categoria con esta carrera tan especial con un gran premio con pilotos invitados comenzando desde las 9 hs. CHASIS: Los dirigentes del TC Regional que tienen a su cargo los chasis que confirmaron la próxima carrera para el venidero 15 de mayo en el autódromo de Roque Perez. COLOR: Yamil Bottani sigue trabajando en el chasis del padre que ya logró el color basado en el azul para el Chevrolet para llegar a correr en la Clase Ligth en el TC Bonaerense donde ekl auto conocido como el Pancho esperan ir a probar a Baradero. PROCAR 2000: En el autódromo Juan y Oscar Galvez la categoria llega este fin de semana para concretar esta carrera tan especial con pilotos invitados donde arrancan desde las 10 hs.