Desde las 15.30 horas, en el estadio Rodolfo Capocasa, el Portuario intentará ponerle fin a una racha de ocho juegos sin victorias y de cinco sin convertir. El arquero Javier Balbuena y el defensor Maximiliano Lara retornarían a la formación titular. Por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Claypole en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Rodolfo Capocasa, bajo el arbitraje de Juan Cruz Robledo. El Portuario llega a este encuentro sumido en una racha adversa que lo ha llevado al último puesto de la tabla junto a El Porvenir: acumula tres derrotas consecutivas y ocho juegos sin victorias (seis caídas y dos empates en esta seguidilla). De esta manera, solo ha logrado cosechar 2 de los últimos 24 puntos que disputó. De ese pantano necesita salir el equipo de nuestra ciudad, que viene sufriendo fundamentalmente en dos aspectos: la defensa de la pelota parada (le han convertido mucho por esa vía, especialmente porque concede muchas infracciones y córners) y su falta de gol (lleva cinco partidos sin poder marcar). Para tratar de mejorar en el aspecto defensivo, el entrenador Franco Toloza podrá volver a contar hoy con dos referentes: el arquero Javier Balbuena y el marcador central Maximiliano Lara cumplieron sus respectivas sanciones y hoy serían titulares. En cuanto a lo ofensivo, la duda está en si el DT sostendrá el planteo que presentó frente a Atlas, cuando optó por jugar con un enganche (Enzo Ritacco), dos extremos (Alexander Meza y Lucas Cajes) y un centrodelantero (Gastón Cueto); o si apostará por un sistema más enfocado en controlar al rival, tal como ha hecho en otras presentaciones como visitante. Por su parte, Claypole llega a este compromiso en una racha de tres empates 0-0 consecutivos (Victoriano Arenas, Luján y Laferrere). Así alcanzó cuatro encuentros sin recibir goles (anteriormente le había ganado 1-0 a Atlas), por lo que su estructura defensiva asoma como un gran desafío para este Puerto Nuevo al que le falta contundencia ofensiva. Actualmente, el Tambero suma 17 puntos y comparte el 11º puesto junto a Lamadrid. Su cosecha no le alcanza para pelear por el primer puesto en este parejo campeonato, pero lo tiene a resguardo de las últimas posiciones (el Auriazul y El Porvenir cuentan con apenas 6 unidades). TODA LA FECHA Esta 14ª jornada de la Primera C se jugará íntegramente este martes y, además de Claypole vs Puerto Nuevo, tendrá también los siguientes cotejos: Victoriano Arenas vs Laferrere (15.30), Atlas vs Argentino de Merlo (15.30), Liniers vs Lamadrid (15.30), Deportivo Español vs San Martín (15.30), Central Córdoba vs El Porvenir (15.30), Excursionistas vs Berazategui (19.00), Midland vs Real Pilar (19.00) y Sportivo Italiano vs L.N. Alem (20.00).

MAXIMILIANO LARA CUMPLIÓ SU SANCIÓN Y VOLVERÍA A LA TITULARIDAD. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, Puerto Nuevo logró 10 victorias, Claypole venció en 13 ocasiones y se produjeron 13 empates. El Portuario convirtió 37 goles, mientras el Tambero anotó 44 tantos. Hoy jugarán por primera vez en la Primera C. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto Nuevo venció 6 veces (17 goles) y Claypole ganó 3 partidos (10 goles). Empataron 8 veces. COMO LOCAL CLAYPOLE. En 19 enfrentamientos, el Auriazul ganó en 4 ocasiones (20 goles) y el Tambero se impuso en 10 (34 goles). Igualaron en 5 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO. El martes 8 de octubre de 2019 empataron 0-0 por la 5ª fecha del Torneo Apertura 2019 de la Primera D. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 3 partidos sin perder ante Claypole, con 2 triunfos y un empate. La última derrota fue el miércoles 16 de mayo de 2018, por la 30ª fecha del Campeonato 2017/18 de la Primera D: 1-0 con gol de Gastón Aranda. Y como visitante suma 2 encuentros sin caer, con una victoria y un empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 2014 El miércoles 8 de octubre de 2014, por la 12ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-2 en cancha de Victoriano Arenas. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: CLAYPOLE (2): Leonardo Romero; Matías Cejas (Matías Rial), Daniel Carballo, Marcos Gallego y Nicolás Iníguez; Lúcas Mosqueira (Leandro Gómez), Emmanuel Ibáñez y Emiliano Espíndola; Gastón Aranda, Lautaro Tula (Nicolás Blanco) y Rodrigo Alonghi. DT: Sergio Geldstein - Luis Ventura. SUPLENTES: Jonathan Lemos, Brian Pesaressi, Hernán Verón y Leonardo Luna. PUERTO NUEVO (3): Yago Aguilera; Tulio Barrios, Sebastián Rivas, Sebastián Nicolín, Sergio Robles; Diego Romero, Martín Canale, Franco Colliard, Gustavo Roldán (Rodolfo Carmarán); Matías Greco (Walter Sampo) y Marcos Jendrulek (Esteban Soraide). DT: Damián Rivas Karlic. SUPLENTES: Matías Draghi, Nicolás Gottardi, Diego Chacón y Roberto Jendrulek. GOLES: PT 4m Matías Grecco (PN), 40m Gastón Aranda (C) y 44m Matías Grecco (PN). ST 7m Matías Grecco (PN) y 13m Gastón Aranda (C), de penal. CANCHA: Victoriano Arenas ÁRBITRO: Jorge Broggi.