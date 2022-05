Salvado por la vegetación de la barranca

Un automovilista alcoholizado fue rescatado tras despistar con su camioneta el domingo por la noche. Un hombre con politraumatismos y en estado de ebriedad ingresó el domingo por la noche a la Guardia del hospital municipal, luego de ser rescatado del habitáculo de una Renault Kangoo que había despistado en las inmediaciones de Jujuy y Vigna. De no haber sido por la vegetación existente en el lugar, habría caído barranca abajo en dirección a las vías de ferrocarril, sobre la cual moran varias familias en viviendas precarias.

La camioneta siguió de largo por la Jujuy, en dirección a la barranca.

#Dato Renault kangoo cae al barranco de jujuy y Juan Vigna, barrio Dignidad.conductor alcoholizado. Presente ?? CP zona 5, Rescate ?? Bomberos Móvil 43 y ?? SAME traslada al hospital San José. pic.twitter.com/4v9zOjznCN — Daniel Trila (@dantrila) May 8, 2022