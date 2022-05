COTIZACIÓN DEL DÍA

El dólar blue cerró su cotización en los $201,50 mientras que el mercado accionario local cayó un 4,92%, arrastrado por las caídas mundiales, que también empujaron a la baja los papeles argentinos que cotizan en Wall Street. El dólar paralelo rebotó y subió 50 centavos tras operar en el comienzo de la jornada a $200,50 y se ubicó en los mismos niveles que el dólar solidario, que operó en torno a $201,50. La brecha entre el blue y el dólar oficial mayorista se ubicó en 72,6%, el menor nivel en 15 jornadas y el dólar sin impuestos subió 19 centavos a $122,16 para la venta, en tanto que en el Banco Nación el billete se mantuvo a en $121,75 para la venta. El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos subió 31 centavos a $201,56 en promedio y el mayorista avanzó 45 centavos a $116,75.

ACUERDO

El presidente, Alberto Fernández, acordó con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez donar 1,6 millones de pesos para cerrar la causa en la que está imputado por violar las restricciones que él mismo dispuso por la pandemia de Covid-19, al celebrar en la Quinta de Olivos el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. La gestión fue impulsada personalmente ante el fiscal por el abogado Juan Pablo Fioribello, quien hoy presentará una propuesta similar por la primera dama, pero de 1,4 millones de pesos. Lo propio hará por otros tres asistentes a la celebración del cumpleaños de Yáñez, que quedó documentado en fotografías y videos agregados a la causa. El magistrado ya aceptó un acuerdo de "conciliación" con otra de las asistentes a la celebración, Carolina Marafiotti, la estilista personal de Fabiola Yáñez, quien acordó pagar 200 mil pesos para solventar días de internación en terapia intensiva a pacientes de Covid-19.

DE GIRA

El presidente Alberto Fernández sumó a Francia entre los destinos de su gira europea que incluye a España y Alemania, en la que se llevará adelante una "agenda muy fuerte política", en medio de una "Europa en guerra", señalaron fuentes gubernamentales. Durante su visita, que se realizará en momentos en que el Frente de Todos atraviesa una fuerte turbulencia en la política interna, el jefe de Estado tendrá como primera escala la ciudad española de Madrid, mientras que miércoles y jueves se encontrará en la ciudad alemana de Berlín, además de cerrar la inclusión de París en las últimas horas. El próximo viernes y sábado, Fernández hará una tercera escala en la capital francesa, donde se reunirá con el reciente presidente reelecto, Emmanuel Macron. Además, trascendió que en Alemania podría sumarse a la comitiva argentina el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, instancia de la gira en la que habrá reuniones con empresarios de grandes firmas del país germano, como Siemens y Volkswagen.

TRASPLANTE

Luego de que se conociera el primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido en un menor de 8 años en Rosario, las autoridades sanitarias informaron que el chico ingresó a la lista de emergencia para recibir un trasplante de hígado. Según los especialistas el menor se encuentra en una condición "muy delicada" por lo que fue ingresado a la lista nacional. Por el momento no se detectó ningún otro caso de la enfermedad o que esté relacionado a este hecho. "Es un caso aislado. No es un brote y quiero llevar la calma y la tranquilidad a la población", indicó Sonia Martorano, titular de la cartera sanitaria santafecina. Se espera que el nuevo hígado llegue en los próximos días a la ciudad y será intervenido en Rosario en el único centro autorizado para la realización de trasplantes de esta índole. La aprobación de dicho procedimiento fue tomada por los especialistas que atienden al menor que indicaron que no había una mejoría.