ATE pidió crear 59 cargos para auxiliares; Provincia solo abrió tres

La solicitud fue presentada a principios del ciclo lectivo junto a Consejo Escolar y otros dos gremios. Y fue ratificada por ATE en el 30º Congreso Extraordinario del que participó la referente de Campana, Patricia Costa. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) delegación Campana solicitó a la Provincia de Buenos Aires la creación de 59 cargos de personal auxiliar para la ciudad. El pedido fue oficializado a comienzos del ciclo lectivo aunque, luego de más de dos meses, solo se abrieron tres vacantes en todo el distrito. El dato, compartido desde ATE, es preocupante si se tiene en cuenta la necesidad de contar con el personal auxiliar para el aseguramiento de los protocolos sanitario en los establecimiento educativos públicos. Y es que sin ventilación y limpieza regular, los espacios cerrados facilitan los contagios de coronavirus. En diálogo con La Auténtica Defensa, la referente local de ATE, Patricia Costa, cuestionó la falta de acción por parte de las autoridades educativas bonaerenses y señaló que el pedido de apertura de cargos fue ratificado durante el 30º Congreso Extraordinario que el sindicato llevó a cabo días atrás. "Es una problemática a nivel provincial: si el Ministerio de Educación saca 200 vacantes, se reparten de forma proporcional entre todos los distritos bonaerenses, llevándose la mayor parte aquellos con más población. Esto perjudica a los partidos chicos como Campana y Zárate, que no llegan a completar el personal faltante", manifestó Costa. A principios del año lectivo, ATE y otros dos sindicatos de auxiliares hicieron un relevamiento que reveló la necesidad de crear 59 puestos de auxiliares, de los cuales -indicó Costa- al día de hoy solo se otorgaron tres. El pedido contó también con el respaldo de Consejo Escolar. En ese sentido, Costa expuso asimismo en el Congreso las gestiones que vienen encarando para que los actos públicos de auxiliares vuelvan a ser presenciales, algo que pese al amesetamiento de la pandemia, todavía se siguen desarrollando de manera virtual. La gremialista explicó que Consejo Escolar ofreció el espacio físico e inclusive la posibilidad de desdoblar los actos administrativos para mantener un cupo máximo de personas por encuentro. Pero la solicitud no ha recibido respuesta positiva por el momento. Por otro lado, al 30º Congreso Extraordinario de ATE Costa también llevó "la propuesta de actualizar la Ley 10.430, que es como nuestro convenio de trabajo, que tiene cosas para rescatar y varias otras que están obsoletas". "Desde ATE hace muy poco pudimos modificar el beneficio de las licencias por nacimiento, extendiéndolas tanto para mujeres como para hombres, pero seguimos luchando por la inclusión de un cupo trans. No se trata de una normativa con perspectiva de género y debemos transitar hacia ello", comentó la sindicalista. Otros puntos expuestos por Costa en el conclave de ATE fueron la modificación del adelanto jubilatorio, aceleración de trámites, reclamo a IOMA por las coberturas y demoras, burocracia en medicamentos, titularización masiva, cobro de los suplentes en espera de aprobación de licencias y la distancia de reconocimientos médicos. Los congresales de ATE bonaerense que participaron del Congreso Extraordinario acordaron "impulsar una campaña para alcanzar las 100 mil afiliaciones; crecer en delegados y seccionales; consolidar el rol de los estatales en la construcción de políticas públicas; trabajar por la construcción de un Estado democrático, participativo y popular; y avanzar en un proyecto que contemple el crecimiento con soberanía nacional, trabajo digno y producción sustentable". "Con ese objetivo los trabajadores se reunieron y debatieron en 6 comisiones que se dividieron en tres ejes temáticos: Organización y Gremial; CTA; y IDEP-Comunicación-Formación", precisó el gremio en un comunicado. En tanto, el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, amplió: "Parte de nuestro desafío es marchar hacia un proyecto soberano que garantice un trabajo digno, un sistema productivo nacional y sustentable. Por eso para transformar la realidad, los trabajadores, tenemos que llevar adelante esa construcción ya que somos quienes generamos la riqueza. No queremos ser testigos de la historia, queremos construir con el máximo nivel de unidad del campo popular una propuesta de salida a la crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia". Para alcanzar ese objetivo, de Isasi remarcó que "la campaña de afiliación será clave. Tenemos que ser más seccionales, tenemos que ser más de 100 mil afililados. Tenemos que seguir creciendo. Ser mayoritarios es clave para transformar ese crecimiento en elección de delgados, que es donde radica nuestro poder a nivel nacional, provincial y municipal. Delegados que construyan poder, que defiendan a cada uno de sus compañeros. Para avanzar con los CCT en los municipios, por la construcción de un nuevo CCT provincial".

EL 30º CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ATE SE REALIZÓ DÍAS ATRÁS Y TUVO PARTICIPACIÓN CAMPANENSE.





EN DIÁLOGO CON LAD, LA REFERENTE LOCAL DE ATE, PATRICIA COSTA, CUESTIONÓ LA FALTA DE ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS BONAERENSES.