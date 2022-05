Desobediencia y violación de domicilio

Tiene 56 años. Su ex pareja lo fue a denunciar por violar la perimetral y cuando volvió lo encontró dentro de su casa. Efectivos del Comando Patrulla procedieron a la aprehensión de un sujeto de 56 años quien se encontraba en el interior de la vivienda de su ex pareja, en 25 de Mayo al 500. Según difundieron fuentes policiales, la mujer fue a radicar la denuncia de que había visto a su ex pareja merodeando por su domicilio y violando así una prohibición de acercamiento vigente; y para su sorpresa, cuando regresó, el hombre se encontraba esperándola en el interior de su casa.

El hombre fue aprehendido en un domicilio de 25 de Mayo al 500.

#Dato pedido genérico de auxilio. Personal CP se entrevista con una mujer (36) quien refiere que encuentra a su ex pareja (53) dentro de su domicilio, 25 de Mayo al 500, cuando regresa de Comisaría de la Mujer, siendo que rige una restricción. Aprehendido. Interviene UFI Nro. 2 pic.twitter.com/EcIuIo5zoB — Daniel Trila (@dantrila) May 10, 2022