Efemérides del día de la fecha, 10 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DEL LUPUS La actriz norteamericana Selena Gómez y el cantante británico Seal lo padecen. El Lupus es una patología crónica que afecta al sistema inmunitario de las personas, básicamente generando la inflamación de diversos órganos y tejidos. Es una enfermedad autoinmune que puede tener derivaciones muy graves. Si bien el tratamiento puede ayudar, no tiene cura.



PRÍNCIPE DE LOS MARES El submarino nuclear Tritón logró realizar la primera circunnavegación submarina al planeta Tierra. El viaje, finalizado el 10 de mayo de 1960 formaba parte de la Operación Sandblast, ideada para demostrar la capacidad tecnológica de los EE.UU. frente a la URSS en plena Guerra Fría. En el momento de su puesta en servicio en 1959, Tritón era el submarino más grande, más potente y más caro jamás construido, y el único de occidente impulsado por dos reactores nucleares. Fue dado de baja en 1969.



CAPILLA SIXTINA Por encargo del papa Julio II, el 10 de mayo de 1508 Miguel Ángel comienza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano. El artista finalizó el trabajo 4 años más tarde, creando una obra de arte sin precedentes que cambiaría el curso del arte occidental.



ROCK ALREDEDOR DEL RELOJ El 10 de mayo de 1954 se lanzó ´Rock Around the Clock´ de Bill Haley & His Comets, primera grabación de rock and roll que alcanza el número uno en las listas de la revista Billboard.